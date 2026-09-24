La escena publicada en las redes sociales generó sorpresa y miles de comentarios entre los fanáticos del argentino.

Franco Colapinto contó la verdad detrás del insólito video viral donde mueve un auto con el cuello

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a convertirse en el centro de atención en las redes sociales tras la difusión de un curioso video que combina su intensa preparación física con el humor digital.

En el video se observa al joven deportista realizando un exigente ejercicio cervical en el gimnasio, con la particularidad de que la polea que tensiona con la cabeza parece estar conectada directamente a un clásico Renault 3 estacionado dentro del lugar, lo que logró la ilusión de que el piloto arrastra el vehículo únicamente con la fuerza de su cuello.

Aunque la escena generó sorpresa y miles de comentarios entre los fanáticos, la secuencia no es real, ya que se trata de una edición digital creada con herramientas de inteligencia artificial que tomaron como base las imágenes reales de los entrenamientos del piloto para superponer el automóvil y simular el movimiento.

A pesar de tratarse de una parodia, el video refleja una realidad del automovilismo de elite: la preparación del cuello en la Fórmula 1 es de las más exigentes del deporte.

Atención a las imágenes que circulan del entrenamiento de Franco Colapinto. Ni en 50 años de transmisiones vi semejante cosa. De no creer. pic.twitter.com/gGxqJLxR5T

Durante las carreras, los pilotos deben soportar cargas extremas provocadas por las fuerzas G en curvas y frenadas, por lo que este tipo de ejercicios con arneses y poleas forma parte imprescindible de su rutina diaria para evitar lesiones y mantener el control del monoplaza.

Cuando le fue a Colapinto en Bakú

Franco Colapinto (Alpine) mejoró mucho con respecto a la primera práctica libre al quedar undécimo en la segunda sesión de entrenamientos en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Colapinto registró un tiempo de 1:45,579 y quedó a dos segundos y 132 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

La actividad comenzó complicada para Colapinto, ya que en la primera práctica libre estuvo lejos de brillar y tuvo que conformarse con el decimoctavo lugar, en una sesión que también tuvo como ganador a Russell.

Ya en la segunda práctica libre se vio a un Colapinto mucho más confiado en cada curva del complicado Circuito Internacional de Bakú, que cuenta con sectores muy exigentes donde un centímetro puede dejarlo fuera de competencia y largas rectas en las que se alcanzan velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora.

De esta manera, el argentino pudo finalizar la segunda práctica libre en el undécimo lugar, aunque todavía puede mejorar mucho estos registros si se tiene en cuenta que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó séptimo y le sacó más de seis décimas.