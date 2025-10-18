Fue clave para el primer título de Max Verstappen en la Fórmula 1 y se retiró para estudiar negocios

Logró hacerse un apellido en la Fórmula 1, siendo clave en el título de Verstappen en Abu Dabi, aunque su vida hoy está lejos de los autos.

Para quedar en la historia de la Fórmula 1 no siempre es necesario terminar en los podios o levantar el trofeo de campeón mundial de pilotos. Hay acciones que, aunque no son sinónimos de buen desempeño , terminan convirtiéndose en fundamentales para aportar la emoción que destaca tanto a este deporte.

Nicholas Latifi logró ser uno de los protagonistas en el título que Max Verstappen le arrebató a Lewis Hamilton en el recordado Gran Premio de Abu Dabi 2021. Su choque fue vital para que el piloto de Red Bull terminase con la hegemonía del británico, pero su vida tras el retiro lo llevó a otros rincones, alejados de la disciplina.

La desgracia de Latifi fue importante para definir uno de los duelos más apasionantes de la Fórmula 1.

Logró buenos rendimientos en la Fórmula 2 , dónde peleó varios torneos en el equipo DAMS, a tal punto que llegó a finalizar segundo en 2019. Además, era piloto de reserva en el viejo Force India F1 Team, que luego pasaría a llamarse Racing Point F1 Team.

Luego llegó la oportunidad de sumarse a Williams , dónde participó de las prácticas libres en Canadá, Francia, Bélgica, México y Estados Unidos. Para la temporada 2020 , el ex equipo de Franco Colapinto lo pondría como titular en reemplazo de Robert Kubica.

Recién en 2021, sumó puntos por primera vez en el Gran Premio de Hungría, aunque quedó completamente opacado por los grandes rendimientos de su compañero, George Russell. La gran irregularidad que mostraba parecía que su paso terminaría sin pena ni gloria, hasta que llegó un momento clave para la Fórmula 1.

En la última carrera de la temporada, Max Verstappen y Lewis Hamilton llegaban con la posibilidad de ser campeones. A falta de seis vueltas, Latifi chocó sobre el muro, lo que generó un auto de seguridad que fue clave para que el neerlandés se consagre campeón.

Su última temporada fue en 2022, dónde sólo sumó puntos en el Gran Premio de Japón. Anunció su salida del equipo, pero sorprendió al no querer continuar ligado al deporte automotor.

Su vida después de la máxima categoría

Lejos de querer retornar a la Fórmula 1, Latifi decidió aventurarse en el mundo de los negocios. Se anotó a mediados del 2023 en la Universidad de Negocios de Londres, dónde hace poco reveló que se recibió con un master en manejo de empresas.

“Estos últimos dos años han sido los más recompensantes de mi vida, repletos de aprendizaje, crecimiento, nuevas experiencias y recuerdos que me acompañarán por siempre", confesó el expiloto, quién no reveló mucho más de su vida tras un largo periodo fuera de las redes sociales.