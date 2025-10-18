Fórmula 1: la caótica largada de la carrera sprint del GP de EEUU







En la primera curva, Nico Hülkenberg (Kick Sauber), protagonizó un incidente con Oscar Piastri y Lando Norris, de la escudería McLaren. El argentino, Franco Colapinto, sufrió daños menores y no logró escalar posiciones a pesar de que 3 monoplazas debieron retirarse.

Problemas en el paraíso: McLaren y un incidente que dejó afuera a sus dos pilotos. @F1

El fin de semana de Fórmula 1 en Estados Unidos comenzó con una primera curva caótica: Oscar Piastri (McLaren) se tocó con Nico Hülkenberg (Kick-Sauber) y posteriormente golpeó a su compañero de escudería, Lando Norris. Ambos pilotos del equipo británico debieron abandonar la carrera sprint.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto sufrió un golpe un pequeño golpe que afectó el rendimiento aerodinámico de su auto. Tras los incidentes, restará ver si ambos conductores de McLaren podrán competir en la clasificación de hoy - que tendrá lugar a las 18, hora argentina - con la mente puesta en el campeonato de pilotos.

La accidentada carrera sprint en el GP de EEUU Los incidentes en la primera curva dejaron 3 autos fuera de competencia, una goma rebotando por la pista y muchos restos de piezas rotas en la pista, por lo que el Safety Car fue protagonista desde temprano en Austin, Estados Unidos. Tras la colisión con Hülkenberg, el australiano Piastri se despistó y se llevó puesto a su compañero de escudería, quien también quedó fuera de la carrera.

Fórmula 1 accidente El incidente al comienzo de la carrera. F1

Quien celebró todo esto fue el holandés Max Verstappen (Red Bull) quien - a pesar de encontrarse lejos del puntero Piastri - sabe que todavía tiene chances matemáticas de coronarse campeón de la máxima categoría del automovilismo. Durante la jornada de este sábado, el tetracampeón logró descontar 8 puntos en la tabla de posiciones. Además, afrontara la clasificación con ventaja, ya que ambos McLaren deberán trabajar a contrarreloj para solucionar los problemas técnicos que dejó el incidente.

Franco Colapinto no pudo aprovechar el caótico inicio. Es que, en medio de los autos y las piezas que volaban en el medio de la pista, el pilarense sufrió un pequeño toque con otro auto, lo que lo obligó a entrar a boxes para resolver problemáticas de aerodinámica. Último y con un monoplaza sin ritmo, el argentino debió conformarse con obtener información útil para la clasificación que comenzará en tan solo unas horas. Igualmente, Colapinto logró escalar tres posiciones hasta el puesto 14° gracias a un incidente entre Lance Stroll (Aston Martin) y Esteban Ocon (Haas) que dejó a ambos pilotos fuera de la carrera y una penalización de 10 segundo al rookie, Oliver Bearman. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1979601971452563638?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1979601971452563638%7Ctwgr%5E10b31ef340b7d4d0f6792874f6a79894bf857872%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flat.motorsport.com%2Ff1%2Flive-text%2Ff1-en-directo-carrera-sprint-del-gp-de-eeuu-2025-en-austin%2F1125799%2F&partner=&hide_thread=false LAP 16/19



SAFETY CAR



Lance Stroll and Esteban Ocon collide at Turn 1 - both drivers are out of the race #F1Sprint #USGP pic.twitter.com/PUWBXFAX6X — Formula 1 (@F1) October 18, 2025 Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: Viernes 17: FP1: 14:30 horas - FINALIZADA -

Sprint Qualy: 18:30 horas - FINALIZADA - Sábado 18: Sprint: 14 horas - FINALIZADA -

Clasificación: 18 horas. Domingo 19: Carrera: 16 horas.