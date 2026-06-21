Francisco Cerúndolo hizo historia: venció a Tommy Paul y conquistó el ATP 500 de Queen's + Agregar ámbito en









El argentino venció a Tommy Paul en una final histórica y conquistó el ATP 500 de Queen's, el título más importante de su carrera y el primero para un tenista nacional en el tradicional torneo londinense.

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Francisco Cerúndolo escribió una de las páginas más importantes del tenis argentino al consagrarse campeón del ATP 500 de Queen's, en Londres. El porteño derrotó al estadounidense Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3, tras poco más de tres horas de juego, y levantó el trofeo más importante de su carrera profesional.

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Con este triunfo, Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en ganar el prestigioso torneo británico sobre césped, una de las competencias más tradicionales del circuito ATP y considerada la principal preparación para Wimbledon. Además, obtuvo su primer título de categoría ATP 500.

cerundolo campeon atp queens 2 @QueensTennis

Cerúndolo se consagró en el ATP 500 de Queen´s El encuentro comenzó cuesta arriba para el argentino. Tommy Paul, campeón defensor del certamen, se quedó con el primer set en un tie break muy parejo y luego consiguió un quiebre en el inicio del segundo parcial. Sin embargo, Cerúndolo reaccionó, recuperó la desventaja y elevó su nivel para igualar el partido con un 6-4.

En el set decisivo, el argentino volvió a mostrar fortaleza física y mental. Logró el quiebre que necesitaba para tomar ventaja y, pese a desperdiciar tres puntos para campeonato, terminó cerrando el encuentro con autoridad para desatar el festejo en el césped londinense. La final, que se extendió por más de tres horas, fue la más larga en la historia del torneo.

El camino hacia el título también tuvo un alto nivel de exigencia. Durante la semana, Cerúndolo superó varios partidos a tres sets y dejó en el camino a rivales de jerarquía, confirmando su gran adaptación al césped, una superficie en la que ya había conquistado el ATP de Eastbourne en 2023. La consagración representa un impulso clave de cara a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, donde el argentino llegará con confianza y uno de los mejores resultados de su carrera reciente. El título en Queen's también le permitirá escalar posiciones en el ranking ATP y consolidarse entre los principales protagonistas del circuito masculino. Así fue el punto de la victoria de Francisco Cerúndolo video cerundolo campeon atp queens 2026 @atptour