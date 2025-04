Franco Colapinto aseguró que Uruguay "es una provincia argentina", se retractó y pidió perdón

“Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo” concluyó Colapinto en su polémica descripción sobre Uruguay.

Embed Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos ! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo.



No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las… — Franco Colapinto (@FranColapinto) April 7, 2025

A las pocas horas de haberse pronunciado de esa manera contra el país vecino, Colapinto aclaró la situación, ofreció disculpas y compartió un comunicado en sus redes sociales: "Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda, era un podcast divertido entre amigos. A veces me cuesta dimensionar el alcance qUE tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas mate empanadas y me prendí. Amo Uruguay y el cariño q me dieron todo el año pasado y lo q más quiero es tener buena onda con todos ustedes".

El piloto oriundo de Pilar sigue a la espera de una oportunidad en la máxima categoría del automovilismo, aún más luego de que el australiano Doohan no haya sumado puntos en ningún Gran Premio y se haya retirado en la carrera que se disputó en su país.

Sumado a esto, el piloto japonés de prueba de Alpine, Ryo Hirakawa, dejó la escudería para convertirse en piloto de prueba del equipo estadounidense MoneyGram Haas, con lo que aumentan las posibilidades de ver a Colapinto pronto en la Fórmula 1.