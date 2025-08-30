SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de agosto 2025 - 16:06

Franco Colapinto compartió su frustración tras quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Países Bajos: "A enfocarnos en mañana"

El joven se refirió a su rendimiento tras quedar eliminado y dijo que "perdió tiempo" luego de quedar tapado por otros autos. Su futuro para el 2026 es "abierto".

El joven se mostró frustrado tras su rendimiento y críticas de Flavio Briatore.

El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto compartió en las últimas horas su frustración tras quedar afuera en la Q1 del Gran Premio de Países Bajos. El joven no pudo avanzar más allá del primer corte de la clasificación y largará en el puesto 16.

Hicimos unos cambios malos en la FP3, para la qualy revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor”, afirmó tras ubicarse 16° en la parrilla para la largada del domingo. En este escenario, el argentino corrió con una presión extra tras las declaraciones del líder de la escudería francesa Flavio Briatore y se mostró frustrado por no poder avanzar posiciones.

Informate más

Franco Colapinto se mostró frustrado tras su eliminación

Sin embargo, el pilarense sufrió un inconveniente que le impidió avanzar a la próxima etapa: “Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo, ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a dos segundos perdés mucha carga y se siente mucho”, asintió.

En este sentido, se lamentó por esta situación luego de quedar eliminado por solo 0.067. “Una pena porque había hecho una buena vuelta y un buen primer sector, buen segundo sector y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero bueno, a enfocarnos en mañana“, concluyó.

Fórmula 1: cómo quedó la parrilla de largada para el GP de Países Bajos

  1. Oscar Piastri
  2. Lando Norris
  3. Max Verstappen
  4. Isack Hadjar
  5. George Russell
  6. Charles Leclerc
  7. Lewis Hamilton
  8. Liam Lawson
  9. Carlos Sainz
  10. Fernando Alonso
  11. Kimi Antonelli
  12. Yuki Tsunoda
  13. Gabriel Bortoleto
  14. Pierre Gasly
  15. Alexander Albon
  16. Franco Colapinto
  17. Nico Hulkenberg
  18. Esteban Ocon
  19. Oliver Bearman
  20. Lance Stroll

La próxima carrera se podrá sintonizar este domingo 31 de agosto a las 10 (hora argentina).

Flavio Briatore sobre el futuro de Colapinto y el rendimiento de Alpine

Briatore definió como "terrible" el rendimiento de Alpine en la temporada 2025 y aceptó que el equipo cometió un grave error en el desarrollo del monoplaza A525.

El vehículo presentó muchas falencias a lo largo de todo el año, reflejado en el último lugar en el Campeonato de Constructores. Además, la debacle volvió a asentarse en la sesión de clasificación del Gran Premio de Países Bajos, en la que Colapinto obtuvo el 16° lugar y Pierre Gasly, el 14°.

El italiano, tras las críticas que planteó sobre el argentino en las últimas horas, se refirió a su futuro en el equipo para el 2026: “Con Franco, para el año que viene, aún no hemos decidido nada, todo está abierto. Todavía nos quedan 10 carreras para decidir”, comunicó Briatore en una entrevista en Canal+.

