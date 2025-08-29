Fórmula 1: Franco Colapinto regresa a la pista en el Gran Premio de Países Bajos







El piloto argentino se vuelve a subir a su monoplaza francés para su décima carrera en la temporada 2025.

Franco Colapinto vuelve a pista en el Gran premio de Paises Bajos. F1

El calendario de la Fórmula 1 retomó su actividad tras el receso de verano con el Gran Premio de Países Bajos como escenario principal. Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, enfrentará su décima carrera de la temporada 2025 en el circuito de Zandvoort. El pilarense buscará mejorar su desempeño tras el resultado obtenido en Hungría, donde finalizó en la posición 18, muy por debajo de las expectativas del equipo.

El Gran Premio de Países Bajos se disputará entre el 29 y el 31 de agosto, marcando el inicio de la segunda mitad del campeonato. Este evento representa una oportunidad clave para que Colapinto demuestre su progreso técnico y contribuya al puntaje de Alpine, que actualmente ocupa el último lugar en el campeonato de constructores con solo 20 puntos acumulados.

El piloto argentino terminó en el noveno lugar en la primer práctica del fin de semana. Colpainto trabajó durante el parate veraniego en aspectos técnicos para mejorar su adaptación al monoplaza. El equipo Alpine confía en que las características del trazado neerlandés, con sus curvas desafiantes y sectores de alta velocidad, puedan favorecer el desempeño del auto y permitirle al argentino mostrar su verdadero potencial en una pista que exige tracción y estabilidad en curvas medias.

circuito-de-zandvoort-gran-premio-de-los-paises-bajos-

El circuito de Zandvoort: cómo es y qué dificultades tiene El circuito de Zandvoort, ubicado a 15 kilómetros de Ámsterdam, presenta características únicas que lo distinguen de otros trazados. Su diseño combina curvas técnicas con sectores de alta velocidad sobre un asfalto de 4,307 kilómetros que incluye 14 curvas desafiantes. La infraestructura moderna del autódromo incorpora escapatorias asfaltadas que mejoran la seguridad durante las maniobras, aunque su mayor atractivo reside en la última curva, con un peralte de 18 grados que permite alcanzar velocidades elevadas en la recta principal.

La historia del circuito se remonta a 1948, aunque su versión actual es resultado de una remodelación completa que incluyó curvas peraltadas para añadir espectacularidad. Reincorporado al calendario en 2021 tras una larga ausencia, Zandvoort exige precisión en la conducción y un manejo óptimo de los neumáticos durante las 72 vueltas programadas. La configuración del trazado pone a prueba la capacidad de adaptación de los pilotos a condiciones cambiantes. Días y horarios para ver a Franco Colapinto El cronograma para seguir la actividad de Colapinto en Países Bajos: Viernes 29/8 Práctica 1: 7.30 hs

Práctica 2: 11.00 hs Sábado 30/8 Práctica 3: 6.30 hs

Clasificación: 10.00 hs Domingo 31/8 Carrera: 10.00 hs