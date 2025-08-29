Flavio Briatore lanzó un duro comentario sobre Franco Colapinto: "Quizás no era el momento para estar en la Fórmula 1"







El máximo responsable de Alpine se refirió al presente Franco Colapinto en la Fórmula 1 y hasta cuestionó su elección para estar en la categoría.

El italiano Flavio Briatore, máximo responsable de Alpine, se refirió al presente Franco Colapinto en la Fórmula 1. El directivo comparó al pilarense con otro piloto de la categoría y teorizó sobre las razones que le impidieron lograr mejores resultados. "Quizás no era el momento para estar en la F1", lanzó.

“Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes: está bajo demasiada presión. Tenemos que tenerlo en cuenta. Son seres humanos, son prácticamente niños”, consideró Briatore.

"A veces es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Siempre estamos mirando el cronómetro. Quizás me perdí algo ahí en la gestión del piloto. Quizás no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizás necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1", evaluó en declaraciones reproducidas por Motorsport.

Cabe recordar que Colapinto luchó contra un auto sin confiabilidad y no pudo quedar en zona de puntuación en ninguna de las siete carreras disputadas. Sus mejores posiciones fueron dos 13° puesto en los GP de Mónaco y Canadá.

Al respecto, Briatore aseguró: "Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche. No estoy contento si miramos los resultados, eso es lo importante. Él lo intenta muy duro. Nosotros lo intentamos muy duro con el equipo de ingeniería para complacerlo en todo, pero realmente no es lo que espero de Colapinto".