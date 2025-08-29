Franco Colapinto salió 18° en la primera práctica del Gran Premio de Países Bajos

El argentino marcó su tiempo más rápido en 1:12.276. Lando Norris y Oscar Piestri lideraron el recorrido.

Franco Colapinto terminó en el puesto 18 en la primera práctica del Gran Premio de Países Bajos . El piloto argentino fijó su tiempo más veloz en 1:12.276 .

Los pilotos de McLaren fueron quienes dominaron el recorrido, ya que Lando Norris marcó un tiempo en 1:10.278 , seguido de cerca por Oscar Piastri con 1:10.570 . Detrás, los Aston Martin se ubicaron en la tercera y cuarta posición , mientras que Alex Albon completó el top cinco con su Williams .

En cuanto a Alpine , el más veloz fue Pierre Gasly , quien se quedó con el décimo lugar al registrar 1:11.613 , aventajando por 0.663 a Colapinto. El piloto argentino completó 26 giros , estableció su mejor vuelta en 1:12.276 y finalizó por delante de Andrea Kimi Antonelli, que abandonó en los primeros minutos, y de Ollie Bearman , quien cerró con 1:12.564 .

Práctica libre 1: 07:30hs (12:30hs en los Países Bajos)

Práctica libre 2: 11:00hs (16:00hs en los Países Bajos)

Sábado 30 de agosto:

Práctica libre 3: 06:30hs (11:30hs en los Países Bajos)

Clasificación: 10:00hs (15:00hs en los Países Bajos)

Domingo 31 de agosto:

Carrera: 10:00hs (15:00hs en los Países Bajos)

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.