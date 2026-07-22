Después de semanas de rumores sobre una posible crisis, crecen los rumores de que Franco Colapinto y Maia Reficco habrían decidido ponerle punto final a su relación.
Versiones de ruptura: aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco terminaron su relación
La noticia fue revelada por Ángel de Brito y su panel que dieron detalles y explicaron cuáles habrían sido los motivos de la ruptura.
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La noticia fue revelada por Ángel de Brito y su panel que dieron detalles de la supuesta separación y explicaron cuáles habrían sido los motivos de la ruptura. “Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios. Él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”, detalló Pepe Ochoa.
A esa explicación le sumaron otro factor que, según contaron, también influyó en la decisión: “Él hace mucho tiempo que no la ve”, explicaron. Y cerraron: “Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere. Él está en un tema profundo”.
Cuándo empezaron a salir Franco Colapinto y Maia Reficco
Los primeros rumores de un vínculo entre ambos surgieron en enero de 2026, cuando el piloto compartió en Instagram una foto de la actriz usando uno de sus cascos durante sus vacaciones. La imagen, sumada a un intercambio de comentarios en redes sociales, despertó rápidamente las especulaciones sobre un posible romance.
Recién a fines de marzo de 2026, el periodista Gustavo Méndez aseguró que la relación había dado un paso más y que Franco y Maia ya estaban de novios, una versión que luego fue replicada por distintos medios.
Aunque siempre mantuvieron un perfil muy reservado y evitaron hablar públicamente de la relación, la pareja quedó en el centro de la escena durante los meses siguientes. Ahora, según reveló LAM, ambos habrían decidido ponerle fin al vínculo.
Hasta el momento, ni el piloto ni la actriz se pronunciaron públicamente al respecto. Si bien llevan más de un mes sin mostrarse juntos, también está la posibilidad de que la distancia pueda estar vinculada a sus compromisos laborales.
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