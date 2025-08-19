Franco Mastantuono no sintió la presión y tuvo un buen debut en el Real Madrid







El jugador argentino de 18 años ingresó en el minuto 67 del partido contra el Osasuna y dejó buenas sensaciones en su primera presentación.

Franco Mastantuono debutó con la camiseta del Real Madrid.

Con 18 años apenas cumplidos, Franco Mastantuono tuvo su debut oficial con la camiseta del Real Madrid en el partido ante Osasuna en la primera fecha de La Liga de España. El exdelantero de River Plate entró a los 67 minutos y fue ovacionado por el público local.

El Merengue se impuso ante los visitantes por 1-0 gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé a los 50 minutos. Luego de marcar la ventaja, mantuvieron el control del juego pese a la presión del Osasuna aunque no lograron ampliar el marcador.

Cuando se anunció el ingreso de Mastantuono por altoparlante, los hinchas madrileños mostraron su apoyo al argentino con una ovación: el estadio entero empezó a corear "Franco, Franco". En este marco, a los 67 entró en reemplazo de Brahim Díaz.

El exRiver jugó sobre el sector derecho e intentó generar situaciones con la zurda. En un tiro de esquina, lanzó un centro preciso a la cabeza de Aurélien Tchouaméni, quien terminó definiendo apenas al lado del palo. Además, sobre el final del encuentro, recibió una pelota dentro del área y se hizo el espacio para rematar cerca de la línea de fondo, aunque el arquero retuvo su disparo sin mayores dificultades.

"Trajo buenas energías": la declaración de Xavi Alonso sobre el ingreso de Franco Mastantuono Luego del encuentro, el director técnico del Real Madrid, Xavi Alonso, destacó el ingreso de los refuerzos, entre ellos Mastantuono, y aseguró: "Son jugadores que nos van a ayudar y los vamos a tener por varios años aquí".

En ese sentido, agregó: "A los cuatro (Huijsen, Alexander Arnold, Carreras y Mastantuono) no les ha pesado ni la camiseta ni el pisar el Bernabéu. Los 4 han tenido una actuación buena, correcta. No espectacular, pero han jugado serios, no han cometido errores y no han estado nerviosos", enfatizó el DT. Respecto a la actuación del argentino en particular, sostuvo: "Franco entró y ha agitado, trajo buena energía, esa mezcla que tuvo con los que ya estado ha sido buena. Me quedo con cosas positivas".