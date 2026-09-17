Fue mamá, colgó el joystick y volvió para hacer historia: la historia de la campeona en FC 26

La jugadora de e-sports tuvo un regreso triunfal representado a Argentina, pese a que llevaba tiempo sin tocar el control.

Daniela Arias llevaba meses sin competir , un joystick guardado y una rutina completamente distinta desde que fue mamá en 2025. El regreso llegó por una convocatoria difícil de rechazar: volver a medirse en un videojuego de fútbol , esta vez con la camiseta argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 .

Ni siquiera había seguido de cerca las últimas ediciones de EA Sports FC . La jugadora de José C. Paz aceptó el desafío, volvió a entrenarse y necesitó poco tiempo para comprobar que todavía podía competir al máximo nivel. Lo que encontró en Rosario terminó superando cualquier expectativa.

Daniela ya tenía varios años dentro de los deportes electrónicos. Había competido tanto en EA Sports FC como en eFootball, hizo transmisiones en Kick y llegó a representar a Atlético Tucumán. Mantenerse en ese circuito, especialmente dentro de la rama femenina, nunca había sido sencillo.

En 2025 nació su hijo y las prioridades cambiaron . Dejó las competencias y prácticamente se alejó de la saga: contó que no había tocado la edición 2026 y que también había jugado muy poco a la anterior. Durante un tiempo, su etapa como profesional parecía haber quedado atrás.

La propuesta para integrar la delegación argentina en Santa Fe 2026 apareció unos meses antes de los Juegos . Arias dudó. Lo habló con su familia y con su pareja antes de aceptar una oportunidad que había esperado durante buena parte de su carrera. Una semana de entrenamiento alcanzó para convencerse de que podía volver. Ella misma lo tomó como una posible “last dance”.

Llegó al torneo después de una pausa que varias de sus rivales no habían tenido. El Comité Olímpico Argentino confirmó su presencia en EA Sports FC femenino y la competencia terminó dándole a Argentina su primera medalla dorada en esports dentro de los Juegos Suramericanos.

Arias llevaba tiempo inactiva, al punto de casi ni haber jugado las últimas ediciones del juego de EA. Instagram de Daniela Arias

Minuto 120 y un gol agónico: así fue la vibrante final de FC 26

El último obstáculo fue la peruana Patricia Pérez. Arias ganó 3-2 el primer partido de la serie, pero su rival respondió con un contundente 4-0. Todo quedó reducido a un tercer encuentro, sin margen para corregir errores.

La definición fue un intercambio constante de goles. Pérez llegó al suplementario arriba por 6-5 y, a los 100 minutos, la argentina quedó obligada a buscar otro empate. Perú además jugaba con uno menos desde el segundo tiempo, una ventaja que Arias no había logrado aprovechar porque estaba concentrada en mantenerse dentro del partido.

Su entrenador le señaló durante la pausa dónde estaba quedando el espacio libre. La respuesta apareció con Lionel Messi, que clavó el 6-6 con un remate al ángulo y volvió a emparejar un encuentro que parecía encaminado a los penales.

No hubo penales. En el minuto 120, Arias armó una última jugada y dejó a Giuliano Simeone frente al arco. El delantero convirtió el 7-6 y cerró la serie en la última acción del alargue. Daniela soltó el joystick, se abrazó con quienes la acompañaban y terminó llorando después de asegurar el oro.

El hijo del Cholo fue el jugador clave para que la argentina se lleve el triunfo. Instagram de Giuliano Simeone

"Dormí con la medalla puesta"

La celebración siguió bastante después de levantarse de la silla. “Dormí con la medalla puesta”, contó Arias al día siguiente. La frase mostraba cómo estaba viviendo un título que, apenas unos meses antes, ni siquiera formaba parte de sus planes.

La campeona destacó especialmente cómo respondió bajo presión. Después del 6-5 llegó a frustrarse, pero consiguió recomponerse, escuchar las indicaciones de su entrenador y encontrar dos goles cuando el partido estaba al límite. Haber recuperado ese nivel después de tanto tiempo fuera hacía todavía más especial el resultado.

También agradeció el respaldo de DEVA y del Comité Olímpico Argentino, dos de los actores que acompañaron su vuelta. La jornada dejó otros dos podios para la delegación: Bruno Coleff obtuvo la plata en Assetto Corsa GT y Lautaro Zuviría se llevó el bronce en EA Sports FC masculino.

Arias todavía seguía aferrada a la suya. Había dicho que pensaba llevarla puesta durante varios días. Después de un año lejos de las competencias y de una final resuelta cuando el reloj marcaba 120 minutos, no tenía demasiado apuro por guardarla.