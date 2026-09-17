La Selección argentina de fútbol perdió en el debut de los Juegos Suramericanos + Agregar ámbito en









El equipo de Diego Placente no se pudo hacer fuerte en el segundo tramo contra Paraguay y tendrá que ganar los próximos partidos para conseguir un lugar en la próxima instancia.

Argentina se adelantó con gol de Franco Domínguez, pero Paraguay remontó en el segundo tiempo con tantos de Junior Gamarra y Pedro Zarza.

La Selección argentina sub-19 perdió 2 a 1 contra Paraguay, durante la mañana de este jueves en el Estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha de los Juegos Suramericanos de fútbol. El equipo de Diego Placente se puso arriba en el marcador con un gol de Franco Domínguez, pero el conjunto albirrojo tuvo un mejor segundo tiempo y lo remontó de la mano de Junior Gamarra y Pedro Zarza.

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Esta derrota significa un golpe muy duro para el seleccionado albiceleste. Más allá de ser la primera fecha y querer arrancar con el pie derecho, los jóvenes menores a 20 años saben que solo los dos primeros de cada grupo pasan a la siguiente fase. En busca de remontar esta situación, volverán a jugar el sábado a las 15 horas contra Uruguay y cerrarán su participación, por el momento, el lunes a las 15 frente a Venezuela.

El 11 titular de la Selección argentina: Demian Talavera; Thiago Pérez, Fernando Closter, Matías Satas, Joaquín Salas; Facundo Carrizo, Javier Pascual, Ramiro Tulián, Ian Subiabre; Valentín Jainikoski y Franco Domínguez. AFA El primer tiempo fue de Argentina El equipo de Placente mostró una clara muestra de carácter durante todo el primer tiempo, siendo contundente en las transiciones y llegadas al arco, pero con poco remate al mismo. Las principales advertencias de peligro fueron de Joaquín Salas, quien desvió un remate de cabeza, e Ian Subiabre, que malogró un remate que casi llega al lateral.

¡EL PRIMER GOL DE ARGENTINA EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS! Franco Domínguez Ávila, delantero de Estudiantes, abrió el marcador ante Paraguay en la primera fecha del torneo.



Los #SuramericanosSantaFe2026, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/xHYr2gNPd4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2026 El gol de Franco Domínguez. Aún así, luego de varias llegadas de los paraguayos, la Albiceleste hizo pesar su localía en el estadio de Newell´s y a los 40 minutos puso el 1 a 0. Franco Domínguez recibió un gran pase filtrado de Facundo Carrizo, enganchó hasta el borde del área y con un potente derechazo venció la resistencia del arquero Albirrojo para ponerse en ventaja.

El segundo tiempo fue de Paraguay Ya en la finalización de la primera parte el equipo de Antolín Alcaraz había cambiado la cara, aproximándose mucho más al arco de Demian Talavera. Luego de varios cambios de jugadores y tácticos, a los 58 minutos Eduardo Delmás le tiró un cambio de frente dentro del área a Junior Gamarra y este reventó el arco argentino con un potente derechazo al primer palo.

PUFF, ¡QUÉ GOLAZO! Pedro Zarza, de Olimpia, y una exquisita definición para el tanto de Paraguay ante Argentina en los Juegos Suramericanos.



Los #SuramericanosSantaFe2026, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/xWz7AQ3rGU — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2026 Pedro Zarza y el gol de la victoria paraguaya. Sin poder volver a tener la superioridad que habían conseguido en el primer tiempo, la Selección argentina sintió el golpazo del primer gol y 7 minutos después llegó el segundo de Paraguay. Delmás volvió a crear una gran jugada individual, le filtró un gran pase a Pedro Zarza, quien se acomodó fuera del área y colocó la pelota al palo izquierdo de Talavera. Con este resultado, la Selección paraguaya se pone primera del Grupo B con 3 unidades, mientras que la Argentina se encuentra última con 0 puntos y un gol de diferencia negativo. Aún así, todavía resta conocer el resultado del partido entre Uruguay y Venezuela, próximos rivales de la Albiceleste que juegan este jueves por la tarde.