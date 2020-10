River y Boca visitaron la AFA y limaron asperezas

"El presidente Claudio Tapia se reunió hoy con el presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, y el presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, para dialogar sobre diversos aspectos del Fútbol Argentino", comunicó la entidad en su cuenta oficial en la red social Twitter.

Entre los temas que se trataron en la cumbre que se llevó a cabo en el edificio de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, estuvieron las discrepancias de los dirigentes de ambos clubes con algunas decisiones de la AFA en el último tiempo, como la rescisión de los derechos de televisión con la empresa Fox y la quita de los descensos por las próximas dos temporadas.

"Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, Boca Juniors y River Plate comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes", indicaron en un comunicado oficial conjunto al trascender la noticia.

Además, otro punto en cuestión es el pedido del "Millonario" para jugar como local en su predio de entrenamiento en Ezeiza, el "River Camp", que aún no tuvo una resolución por parte de la asociación y de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), aunque varios dirigentes se manifestaron ya abiertamente en contra de esa posibilidad.

No obstante, Tapia visitará este jueves las instalaciones, donde la institución intenta acondicionar lo necesario para que se pueda transmitir el encuentro por televisión sin inconvenientes, en caso de que el organismo habilite la localía en el predio.

El conjunto de Núñez enfrentará a Banfield el domingo próximo a las 21:15, en el debut de la Copa de la Liga Profesional, por lo que se espera que la AFA se expida pronto sobre la solicitud del club que encabeza D'Onofrio.