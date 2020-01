San Lorenzo firmó contrato con constructora española para volver a Boedo

View this post on Instagram

¡Muy buenas noticias en la #ReuniónCD de #SanLorenzo! ✅ En relación a la #VueltaABoedo se anunció la contratación de una de las empresas más prestigiosas a nivel mundial en lo que se refiere a arquitectura e ingeniería: IDOM, responsable de la construcción del nuevo estadio del Athletic Club (el imponente San Mamés en Bilbao) y que actualmente asiste al Barcelona FC en la remodelación del Camp Nou. ✅ Se anunció que para el acto eleccionario de 2023 habrá centros de votación en distritos del Interior. Enterate de todos los detalles en sanlorenzo.com.ar