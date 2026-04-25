El Mundial 2026 le pone fin a la canción única: la apuesta de la FIFA para musicalizar el torneo

El ente que organiza el torneo más importante del fútbol buscará un enfoque distinto a la hora de elegir el himno de la competencia.

La Copa del Mundo llega con una propuesta diferente a la hora de elegir el himno del torneo.

El Mundial 2026 llega para cambiar una de las tradiciones más marcadas del fútbol . En lugar de una sola canción oficial, la FIFA decidió avanzar con un álbum completo que acompañe al torneo, con distintos artistas y estilos que reflejen la escala global de la competencia.

La idea no es menor. Con un torneo que se jugará en tres países y con 48 selecciones, la música también pasa a tener otra lógica: ya no se busca un único tema representativo, sino una banda sonora más amplia que acompañe el recorrido de esta Copa del Mundo.

La FIFA busca darle un enfoque distinto a una característica que rodea la Copa del Mundo desde hace varios años.

El primer lanzamiento de este nuevo formato es “Lighter” , una canción interpretada por Jelly Roll y Carín León , con producción de Cirkut . El tema mezcla r ock, country y regional mexicano , una combinación que busca representar a los países anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

El sencillo se lanzó el 20 de marzo en plataformas digitales y fue presentado como el punto de partida del proyecto musical del Mundial 2026. La elección de los artistas no fue casual: uno representa la escena estadounidense y el otro el crecimiento del regional mexicano a nivel internacional, en un cruce que apunta a reflejar la diversidad cultural del torneo.

Detrás de la canción aparece Cirkut, un productor con trayectoria en la música pop internacional. Trabajó en éxitos de artistas como The Weeknd, Rihanna y Katy Perry, y fue reconocido en la industria por su trabajo en producciones que lograron alto impacto global. Su presencia en el proyecto explica el enfoque más internacional del tema.

La canción funciona como una primera muestra del rumbo del álbum. No está pensada como un himno único, sino como una pieza dentro de un conjunto más amplio que se irá completando con nuevos lanzamientos en los meses previos al inicio de la Copa del Mundo.

Embed - Jelly Roll, Carín León, FIFA Sound - Lighter (FIFA World Cup 2026™) [Official Lyric Video]

Por Ella: el toque latino de la Copa del Mundo

El segundo sencillo del proyecto es “Por Ella”, una canción interpretada por Belinda junto a Los Ángeles Azules, con producción de Tainy. A diferencia de “Lighter”, este tema se apoya en una base de cumbia combinada con pop, en una mezcla más orientada al público latino.

El lanzamiento marca una segunda etapa dentro del álbum, donde se empieza a ver con más claridad la variedad de estilos que busca la FIFA. No hay una línea musical única, sino una suma de géneros que van desde el rock y el country hasta ritmos más vinculados a América Latina.

En este caso, el productor es Tainy, uno de los nombres más influyentes del reggaetón y el pop latino en los últimos años. Trabajó con artistas como Bad Bunny, J Balvin y Rosalía, y participó en canciones que tuvieron fuerte impacto en el mundo.

La presencia de Belinda y Los Ángeles Azules refuerza ese enfoque. La combinación entre pop y cumbia apunta a un público amplio, con una estructura más ligada a la música popular de la región.

Embed - Los Angeles Azules Ft Belinda & FIFA Sound - Por Ella

Qué es el FIFA sound

El cambio hacia un álbum completo se apoya en un concepto que la FIFA viene desarrollando desde hace algunos años: el FIFA Sound. Se trata de una plataforma que conecta música y fútbol a través de distintos formatos, desde canciones y bandas sonoras hasta presentaciones en vivo y eventos oficiales.

Este proyecto no se limita a la Copa del Mundo. También forma parte de ceremonias de apertura y cierre, festivales de fanáticos y entregas de premios, donde la música cumple un rol central dentro de la experiencia del evento. La idea es que no haya una sola canción que represente al torneo, sino un conjunto de producciones que acompañen distintos momentos.

En ese contexto, el álbum del Mundial 2026 aparece como una extensión de esa estrategia. Más que reemplazar una canción oficial, busca ampliar la propuesta musical del torneo y adaptarla a una competencia más grande, con más equipos, más sedes y una presencia global más marcada.