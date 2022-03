Gallardo: "Ahora no nos hagamos los patriotas que nosotros también lo maltratamos a Messi"

"Hay que tener memoria, porque acá también se lo maltrató mucho, así que ahora no hay que hacerse los patriotas porque en Francia lo critican", reaccionó el "Muñeco" en defensa de la "Pulga".

"En el fútbol nada llama la atención, porque nosotros también lo maltratamos bastante a Messi, así que no nos hagamos los patriotas y tengamos memoria. No comparto para nada esos insultos obviamente, pero en el fútbol no me sorprende que pase algo así", enfatizó Gallardo durante la conferencia de prensa.

Además, recordó que acá también lo maltrataban mucho "previo a que renunciara a la Selección. Gracias a Dios se arrepintió y volvió. Acuérdense, tengamos memoria también”.