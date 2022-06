¿Qué dijo Gallardo del polémico gol que el VAR le cobró en contra?

"La jugada del gol es muy fina, a mí lo que me pasa con los offside –que es algo tecnológico- a veces se tarda demasiado en revisarla. Se tomaron mucho tiempo para trazar una línea", manifestó Gallardo en la conferencia posterior.

"Yo lo había felicitado a Loustau porque en el primer tiempo el juego fluyó y eso es lo que a mí me entusiasma para ver equipos que tengan intenciones de jugar y que los árbitros ayuden a eso. Respecto al gol se traza una línea muy fina, pero ya está", declaró el entrenador de River, sin entrar en polémicas.

Por otro lado, dijo que la racha adversa que atraviesa el equipo "no es para preocuparse", a pesar de no haber marcado siquiera goles en los tres encuentros que disputó por el certamen de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

Embed "NOS FALTÓ TOMAR MEJORES DECISIONES", el análisis que realizó el Muñeco Gallardo sobre el presente que está atravesando River y la falta de gol. pic.twitter.com/hHlNWFKBW7 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2022

"No hay que confundirse con este mal arranque, con esta racha de tres partidos sin convertir. No hay que volverse locos, tenemos que mejorar y eso es una realidad", apuntó el director técnico en conferencia de prensa.

"No hay que dejar que se genere confusión desde afuera. Mañana es normal que se diga que River perdió, no convirtió goles y todo eso que se va a decir No tenemos que entrar en esa confusión. Yo tengo que proteger eso", aclaró.