¿Qué dijo Gallardo sobre la lesión de 'Nacho' Fernández y que River sea primero en su grupo?

"A veces naturalizamos cosas que no son naturales. Era una gran incertidumbre saber cómo íbamos a volver tras el parate y frente a rivales con ritmo. Haber logrado la clasificación y ser primeros nos pone muy contentos y nos entusiasma. Parece natural, pero no lo es", sentenció el entrenador de River.

Luego, se refirió al cambio de Ignacio Fernández, quien se retiró en el entretiempo y en su lugar ingresó Santiago Sosa, y explicó que fue un "golpe" del que no se recuperó, pero comentó que "no va a ser nada grave y no va a tener ningún problema".

nacho fernandez lesion.jpg

"Sosa viene evolucionando muy bien en su juego. Es un volante central, pero lo venimos trabajando como interno porque no teníamos muchas variantes ahí. Se ha adaptado muy bien y es una alternativa clara, por eso confiamos para que pueda jugar así. Me pone muy contento", agregó Gallardo con la claridad de siempre sobre el juvenil que tuvo una buena actuación.