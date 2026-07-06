¿Cómo iniciar mi jubilación en ANSES? Guía completa paso a paso

Conocé cómo funciona la web del organismo, para poder iniciar esta gestión administrativa importante para recibir el beneficio previsional.

Los trámites para cobrar la jubilación se inician a través del sitio web del organismo.

El trámite de jubilación en ANSES requiere cumplir con una serie de condiciones y presentar la documentación correspondiente, antes de solicitar un turno. Cada etapa exige revisar la información personal y laboral para evitar demoras durante la gestión. Además, el organismo recomienda controlar los aportes registrados en el organismo.

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Los interesados deben verificar que reúnen los requisitos establecidos para acceder a la prestación previsional. La revisión anticipada de la Historia Laboral permite identificar si existe documentación pendiente para acreditar períodos trabajados. Una vez reunidos los papeles necesarios, el siguiente paso consiste en pedir un turno para la atención presencial en una oficina de ANSES.

ANSES establece condiciones mínimas para quienes desean iniciar el trámite jubilatorio. La edad y la cantidad de aportes registrados constituyen los requisitos básicos para acceder a la jubilación.

ANSES informa que los requisitos pueden cambiar, según el tipo de actividad laboral desarrollada durante la vida laboral. Cada situación previsional puede presentar características particulares, de acuerdo con el régimen correspondiente.

Las personas que registren aportes en cajas provinciales o profesionales cuentan con información específica para esos casos. Ese tipo de antecedentes laborales puede requerir un tratamiento diferente dentro del trámite previsional.

¿Qué documentación necesito presentar para iniciar el trámite?

ANSES solicita una serie de documentos para comenzar la gestión de la jubilación. La presentación completa de la documentación permite avanzar con el procedimiento administrativo.

La documentación requerida incluye:

DNI

formulario "Solicitud de prestaciones previsionales" (P.S. 6.18)

Los trabajadores también deben revisar su Historia Laboral desde mi ANSES. La consulta permite comprobar si todos los aportes figuran registrados antes de solicitar el turno. Las personas que detecten aportes faltantes pueden reunir documentación que respalde los períodos trabajados. Entre las constancias aceptadas se encuentran:

certificaciones de servicios

recibos de sueldo

comprobantes de afiliación a obra social

declaración jurada

Las mujeres que accedan al Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado deben presentar documentación adicional. Ese beneficio requiere acreditar la situación familiar, mediante los documentos correspondientes.

En esos casos, ANSES solicita:

partidas de nacimiento de los hijos

Certificado Único de Discapacidad (CUD), si existen hijos con discapacidad

sentencia de adopción, cuando los hijos sean adoptados

Cómo revisar tu Historia Laboral en mi ANSES

Los futuros jubilados pueden consultar sus aportes desde la plataforma mi ANSES. El sistema permite verificar si toda la información laboral figura correctamente registrada.

Los usuarios deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, el sistema ofrece la opción para revisar los antecedentes laborales registrados. La consulta se realiza desde el menú Trabajo. La opción "Consultar Historia Laboral" concentra el detalle de los aportes registrados en el sistema. Esa verificación constituye uno de los pasos previos al inicio del trámite jubilatorio.

Cómo solicitar el turno en ANSES y empezar el trámite

Los interesados deben reunir toda la documentación, antes de pedir una fecha de atención. El turno se solicita para completar el trámite en una oficina de ANSES y se realiza a través del sitio web del organismo.

El organismo indica que el trámite continúa con la solicitud del turno, una vez revisados los aportes y preparada la documentación requerida. Esa instancia permite avanzar con la gestión de manera presencial.

Las personas deben concurrir el día asignado con su Documento Nacional de Identidad. ANSES solicita presentar el DNI durante la atención programada para iniciar el trámite jubilatorio.