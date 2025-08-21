Netflix confirmó la fecha de estreno de "Death by Lightning", lo nuevo de los creadores de "Game of Thrones"







El drama de cuatro episodios está basado en la novela "El Destino de la República" de Candice Millard.

Michael Shannon interpeta a James Garfield, el segundo presidente asesinado en EEUU.

La próxima serie limitada de Netflix Death by Lightning ya tiene fecha de estreno. El drama de cuatro episodios se estrenará en la plataforma de streaming el 6 de noviembre.

La serie está protagonizada por Matthew Macfadyen y Michael Shannon, y narrará la historia del presidente estadounidense James Garfield (Shannon) y su asesinato a manos de Charles Guiteau (Macfadyen). Está basada en la novela "El Destino de la República" de Candice Millard.

Elenco de Death by Lightning Además de Shannon y Macfadyen, el reparto incluye a Nick Offerman como Chester Arthur, Bradley Whitford como James Blaine, Shea Whigham como Roscoe Conkling) y Betty Gilpin como Crete Garfield.

El elenco invitado incluye: Alistair Petrie, Archie Fisher, Barry Shabaka Henley, Ben Miles, Kyle Soller, Laura Marcus, Paula Malcomson, Shaun Parkes, Tuppence Middleton, Vondie Curtis Hall y eljko Ivanek.

Death by Lightning Macfayden interpreta a Charles Guiteau en la nueva serie de Netflix. Mike Makowsky es el creador de Death by Lightning y también será guionista y productor ejecutivo. Los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D. B. Weiss, también son productores ejecutivos a través de Bighead Littlehead Productions, junto con Bernie Caulfield. Matt Ross será productor ejecutivo y director de todos los episodios.

Shannon ha protagonizado recientemente series de televisión como George & Tammy (por la que recibió una nominación al Emmy), Waco y Waco: The Aftermath, y Nine Perfect Strangers. Macfadyen ganó dos premios Emmy consecutivos al mejor actor de reparto en una película dramática por su trabajo en la exitosa serie de HBO Succession. También fue nominado en la misma categoría por esa serie en 2020. Su trabajo en Succession también le valió un Globo de Oro y un premio BAFTA.