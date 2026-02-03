Bombazo mundial: Newell's reveló el plan para que Lionel Messi vuelva al fútbol argentino + Seguir en









Juan Manuel Medina, vicepresidente primero de la Lepra, afirmó que la institución comenzó a trabajar en un proyecto para repatriar al astro argentino para el primer semestre de 2027.

La posible vuelta de Lionel Messi al fútbol argentino es un tema de discusión bastante recurrente entre los hinchas de los distintos equipos. Y es que, habiéndose ido tan joven a Europa, son muchos los que desean que juegue los últimos años de su carrera en el país. En este contexto, desde Newell’s Old Boys dieron esperanzas de que esto se convierta en una realidad.

Juan Manuel Medina, vicepresidente primero de Newell´s Old Boys, afirmó que comenzaron a trabajar en un ambicioso proyecto para que el astro argentino regrese al club en el primer semestre de 2027. “Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”.

Cuál es el plan de Newell’s para el regreso de Lionel Messi Medina explicó que la idea no depende únicamente del club. “Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”. De esta manera, remarcó que uno de los puntos centrales será lo que la institución pueda ofrecer fuera del campo de juego. “Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”, dijo.

messi newells.png Según reconoció, la iniciativa comenzó a gestarse en 2024, año en el que nació la agrupación política UNEN Newell’s Old Boys, que ganó las elección presidenciales de diciembre de 2025 con la candidatura de Ignacio Boero. Sin embargo, el vicepresidente fue cauto: “Se habló, se planteó la idea, pero no hay definiciones”.

En su cierre de campaña, Boero había sido contundente con su promesa: “Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi”. En la misma línea, el entrenador Favio Orsi expresó días después: “Nos parece que sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad”.

Messi tiene contrato con el Inter de Miami hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer. En octubre, cuando renovó su vínculo afirmó: “Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto. Desde que llegué a Miami soy muy feliz”. Sin embargo, en reiteradas ocasiones el capitán de la selección se refirió al club rosarino con mucho cariño, e incluso tras su salida de Barcelona, también había dicho tener el sueño en jugar en Newell's, pero que no sabe si se va a poder dar debido a que su familia está por delante de su deseo. Mientras tanto, en Rosario la ilusión ya empezó a tomar forma, con un proyecto que apunta a que, algún día, Messi pueda cumplir el sueño de volver a jugar en el club de sus orígenes.