Goleador histórico de las Inferiores de River se va a Luxemburgo

Federico Andrada , delantero de 30 años surgido en River , seguirá su carrera como futbolista en Europa. Pero claro, no lo hará en las grandes luces sino en la exótica Liga de Luxemburgo.

El goleador histórico de las Divisiones Inferiores del club de Núñez explicó su salida de Aldosivi en sus redes sociales: " Me toca despedirme nuevamente del club, esta vez con un sabor amargo . Me hubiese gustado seguir formando parte del proyecto del club para ascenderlo a Primera", contó.

"Me hubiese gustado seguir formando parte del proyecto del club para ascenderlo a Primera", dijo al despedirse de Aldosivi.

Tras realizar una pretemporada con Matías Almeyda, Ramón Díaz fue quien lo hizo debutar en el plantel profesional. En el Torneo Final 2013, ingresó en el match con Argentinos y debutó de forma oficial. Su primer y único gol con La Banda lo convirtió ese mismo año, frente a Rosario Central.

Andrada supo destacarse en las inferiores del Millonario.

Disputó 20 partidos con la casaca Millonaria, y tras varios préstamos, finalmente quedó libre. En el exterior jugó en el Metz de Francia, Bari de Italia, La Serena de Chile, Real Unión de España y Universidad Católica de Ecuador. Mientras que en el fútbol argentino, pasó por Atl. Rafaela, Quilmes, Vélez, Unión, Atl. Tucumán, y los ya mencionados pasos por Aldosivi.

No sólo eso, sino que también tuvo sus participaciones en las juveniles de la Selección Argentina: en primer lugar, fue parte del plantel que quedó eliminado en primera ronda en el Sudamericano Sub 15 en Bolivia, en el 2009. Además, dos años después, integró el equipo que alcanzó el tercer puesto en el Sudamericano Sub 17 en Ecuador.