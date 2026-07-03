Gran Premio de Silverstone: cronograma de la Fórmula 1 de este fin de semana

Franco Colapinto terminó 11° en la práctica libre en Silverstone, completó 25 vueltas y superó a Gasly en la única sesión antes de la clasificación Sprint.

Tras el triunfo de George Russell en Austria, la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Silverstone , la novena fecha de la temporada 2026.

La jornada se desarrollará en el histórico circuito de Silverstone con formato Sprint , por lo que habrá actividad desde el viernes antes de la carrera principal del domingo.

En la única práctica libre, Franco Colapinto mostró un rendimiento alentador al finalizar en el 11° puesto con Alpine, después de completar 25 vueltas y superar a su compañero Pierre Gasly , que terminó 21°.

El GP de Gran Bretaña se disputa en el Circuito de Silverstone , ubicado en Northamptonshire, Inglaterra. Es uno de los trazados más tradicionales de la F1 y también uno de los más rápidos del calendario , con una longitud de 5,891 kilómetros y un recorrido de 52 vueltas , que completan una distancia total de 306,198 kilómetros .

Antes de convertirse en un autódromo, funcionó como un aeródromo de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) durante la Segunda Guerra Mundial . Tras el conflicto, sus pistas comenzaron a utilizarse para competencias y fue la sede del primer Gran Premio puntuable del campeonato el 13 de mayo de 1950.

Además, cuenta con 18 curvas y se caracteriza por sus sectores de alta velocidad, donde la carga aerodinámica y la precisión al volante son determinantes. Entre los puntos más exigentes aparecen las curvas Abbey, Maggotts y Becketts, una secuencia de cambios de dirección que suele marcar diferencias entre los equipos.

Otro aspecto que suele influir es el clima. Las bajas temperaturas, el viento y la posibilidad de lluvia son habituales en el país, por lo que las condiciones de pista pueden variar y alterar tanto la estrategia como el rendimiento de los autos.

Entre sus datos más destacados figuran el récord de vuelta, que pertenece a Lewis Hamilton con un tiempo de 1:27.369 conseguido en 2019. Además, es el piloto con más victorias del GP de Silverstone, con nueve trofeos.

Gp fans.

¿Cómo salió la práctica libre del GP de Gran Bretaña de la F1

La actividad comenzó este viernes con la única práctica libre del fin de semana. Franco Colapinto completó una sólida actuación y finalizó en la 11ª posición, un resultado alentador para Alpine de cara a la clasificación Sprint.

El piloto argentino giró durante 25 vueltas y registró un mejor tiempo de 1m30s966. Además, terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, que no encontró ritmo durante la sesión y quedó relegado al 21° puesto, a más de dos segundos del tiempo conseguido por Colapinto.

El referente fue Lewis Hamilton. El británico, que corre como local y es el máximo ganador en Silverstone, detuvo el cronómetro en 1:29.260.

Detrás finalizaron Kimi Antonelli (1:29.473), líder del campeonato, y Charles Leclerc, mientras que George Russell, Oscar Piastri, Max Verstappen y Lando Norris también quedaron entre los primeros diez de la jornada.

A blisteringly quick final sector sends Lewis Hamilton to the top of the timesheets #F1 #BritishGP pic.twitter.com/ZNWDN0Fo9Y — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

GP de Silverstone de la Fórmula 1: horarios del fin de semana

Viernes 3 de julio

Práctica libre (completada): 8:30 (hora Argentina)

Clasificación Sprint: de 12:30 a 13:15

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: de 8:00 a 9:00

Clasificación para el Gran Premio: de 12:00 a 13:00

Domingo 5 de julio

Carrera: 11:00 (hora de Argentina).

Las sesiones de entrenamientos y la clasificación del GP de Gran Bretaña podrán verse a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, la plataforma oficial de la categoría.