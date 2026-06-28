Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria y volvió a sufrir las limitaciones de Alpine

El piloto argentino largó desde el puesto 14, perdió terreno en la largada y nunca pudo meterse en la pelea por los puntos. El británico George Russell se quedó con una nueva victoria.

El británico de Mercedes aprovechó una carrera cambiante para quedarse con la victoria en Spielberg. El argentino volvió a completar una competencia sin errores, pero las limitaciones de Alpine lo dejaron lejos de la zona de puntos.

El británico George Russell de Mercedes aprovechó una carrera cambiante para quedarse con la victoria en el Gran Premio de Austria de este domingo. El argentino volvió a completar una competencia sin errores, pero las limitaciones de Alpine lo dejaron lejos de la zona de puntos. En tanto, Franco Colapinto completó una nueva presentación en la Fórmula 1 al finalizar en el 15° puesto, una carrera en la que volvió a evidenciar las dificultades de rendimiento del Alpine y en la que le resultó imposible acercarse a la zona de puntos.

La de este domingo fue la segunda victoria para el británico esta temporada, que recorta distancias en el campeonato respecto al líder Antonelli. El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari) completaron el Top 5.

El argentino había partido desde la 16 posición tras una buena clasificación, pero perdió un lugar en los primeros giros y, pese a mantenerse en ritmo durante buena parte de la competencia, no logró avanzar en un pelotón muy parejo. La estrategia del equipo y la falta de velocidad del monoplaza terminaron condicionando sus posibilidades en el circuito de Spielberg.

George Russell se quedó con el Gran Premio de Austria y le dio a Mercedes un triunfo de enorme valor en una carrera que puso fin al dominio que Red Bull había exhibido en las últimas fechas de la Fórmula 1. El piloto británico administró el ritmo en el circuito de Spielberg y capitalizó las incidencias de una prueba intensa para subir a lo más alto del podio.

La competencia tuvo varios cambios de escenario producto de las estrategias de neumáticos y las distintas peleas en pista, aunque Russell logró sostener el liderazgo en los momentos decisivos y cruzó la bandera a cuadros por delante de sus principales perseguidores.

formula 1 2026 george russell 2 Russell logró la victoria en Austria. @F1

Para Franco Colapinto fue otra carrera de aprendizaje. El piloto argentino largó desde la 16° posición, perdió un lugar en la salida y finalmente concluyó 15°, sin posibilidades reales de pelear por los puntos debido al bajo rendimiento de su Alpine.

A pesar del resultado, Colapinto completó una actuación sólida, sin errores ni incidentes, y volvió a sumar kilómetros en una temporada en la que busca consolidarse en la máxima categoría mientras espera una mejora competitiva del equipo francés.

Colapinto, tras el GP de Austria: "Fue un fin de semana difícil"

A diferencia de otras carreras, Colapinto evitó incidentes y completó una competencia prolija, aunque sin herramientas para pelear con los equipos de mitad de tabla. El resultado volvió a reflejar el momento que atraviesa Alpine, que continúa lejos del rendimiento necesario para disputar los puntos de manera consistente.

“No me tocó nadie. Largué, me quedé sin potencia y me empezaron a pasar. No sé qué paso, nos quedamos sin boost. Hay que entender el por qué; fue un finde difícil con el motor y la parte eléctrica”, dijo Colapinto tras la carrera.

video franco colapinto gp de austria 2026 ESPN

En la punta no hubo sorpresas. Russekk dominó la prueba de principio a fin y se quedó con una nueva victoria, seguido por sus principales rivales en el campeonato, en otra demostración del potencial de Red Bull Racing.

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Más allá de este resultado, Antonelli sigue en lo más alto de la tabla de posiciones de pilotos, sobre todo por haberse quedado con cinco carreras en lo que va de la temporada.

Franco Colapinto (Alpine), que tuvo sensaciones cambiantes este fin de semana, largó 16° y finalizó 15° (el sábado vio frustrado su intento en la segunda tanda clasificatoria). Su compañero Pierre Gasly concluyó 11°. El argentino, que sumó en cuatro de las ocho carreras de la temporada (si bien esta fue la fecha 10, dos no se corrieron por la Guerra de Medio Oriente) acumula 16 puntos con su Alpine.

La tabla de posiciones en el campeonato de pilotos le sigue perteneciendo a Antonelli: el italiano de 19 años que lidera con 40 puntos de ventaja sobre George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari) está tercero.

tabla posiciones formula 1 2026 28062026 Así está la tabla de posiciones de conductores de la F1 tras la carrera en Austria. @F1

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