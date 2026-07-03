La hermana de Manolo Arjona dio detalles de cómo fueron las últimas horas del exmiembro de Locomía + Agregar ámbito en









Arjona formó parte de la primera etapa de Locomía, la fase en la que el grupo pasó por su etapa más popular.

Arjona falleció esta semana a sus 58 años.

Manolo Arjona, uno de los miembros originarios del grupo Locomía, falleció de manera repentina en su domicilio de Viladecans (Barcelona) a los 58 años en la madrugada del 1 de julio causando un gran impacto en el mundo de la música.

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Ante las especulaciones sobre las razones de su muerte, su hermana Adela Rodríguez reveló en el programa español Y ahora Sonsoles cómo fueron sus últimas horas y defender que en las últimas épocas llevaba una vida tranquila y feliz junto al resto de su familia.

"Se acostó y ya no despertó. Ha sido de golpe, no estaba ni enfermo ni nada", aseguró Adela, reconociendo que fue una sorpresa y un mazazo para sus seres queridos porque gozaba de una buena salud.

"Estaba muy bien, contento, feliz, arreglando su casa. Se iba al gimnasio y luego venía a casa", continuó, desvelando que Manolo llevaba una vida muy tranquila y que cada día "salía a pasear con mis hermanas". "Vivían al lado y él estaba feliz, estaba bien".

Manolo Arjona y el éxito de Locomía Manolo Arjona formó parte de la primera etapa de Locomía, la fase en la que el grupo pasó por su etapa más popular. La banda se originó en Ibiza y se convirtió en un nombre central de la música pop en España y Latinoamérica.

El fallecido artista se incorporó a la formación en los años en que la banda dio el salto a la industria musical. Junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, ayudó a fijar la imagen escénica del grupo con trajes estructurados, hombreras, coreografías teatrales y abanicos que eran su sello. Con su participación en "Taiyo", publicado en 1990, Locomía alcanzó un éxito masivo con canciones como "Locomía", "Rumba", "Samba", "Mambo" o "Gorbachov". Aquella etapa situó a la banda como referencia de una generación y consolidó a Arjona como uno de los rostros de ese periodo. Tras su salida del grupo, mantuvo un perfil discreto y alejado de los focos. Cabe mencionar que la formación original se separó en 1992 tras ocho años de éxito. Un año después regresó con nuevos integrantes

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