Guillermo Marconi confesó que Julio Grondona le pidió para que River no descienda

“ Una sola vez Grondona me pidió algo. River y el descenso de River. Lo dirigían dos árbitros míos. Pitana y Pezzotta . Julio (Grondona) no me pidió algo puntual, pero me dijo: “Mirá Guillermo, si River se va al descenso esto es un desastre. Vengo de la Quinta de Olivos donde me dijeron esto ”.

Esto se dio antes de que se juegue el partido de vuelta en el Monumental y hubo otro llamado en el entretiempo del encuentro.

El árbitro del partido en el Monumental fue Sergio Pezzotta, su actuación fue muy mala e incidió en el resultado.

river descenso Telam

A los 25 minutos del primer tiempo, cuando River ganaba 1 a 0, Chiqui Pérez le cometió un claro penal a Leandro Caruso, el cual fue ignorado por Sergio Pezzota.

Marconi así lo recuerda: “En ese partido, me llama en el entretiempo, yo estaba con mi mujer y me dice: '¿Por qué no cobró ese penal a favor de River? Fue penal´.

Marconi recordó que le respondió: "Mire Julio, si no lo cobró es porque no fue". Y el titular de AFA le dijo "No, Guillermo, pero esto nos mata". Ante esto el titular en se tiempo del SADRA le dijo: "veamos lo que pasaba en el segundo tiempo”.

Después Marconi sentenció: "Al día de hoy no sé porque Pezzotta no lo cobró".

En la segunda mitad, River tuvo un penal que no fue -otro grosero error de Pezzotta- pero Pavone lo falló. Marconi cerró su relato recordando esa jugada: “En el segundo tiempo Pezzotta dio un penal que no fue. No cobró el que fue y dio un penal que no fue, que terminó malográndolo el que pateó. Ahí se fue al descenso River. Fue la única vez que Grondona me pidió algo y lamentablemente no le pude cumplir”.