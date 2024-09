¿Habrá encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto?: "Se deben un almuerzo", reveló el padre del piloto

“Con Leo Messi no se conocieron personalmente, pero ya estuvieron hablando y se deben un almuerzo, quizá cuando vengan las carreras de Estados Unidos (Austin el 20/10 y Las Vegas 23/10) sí se pueden encontrar y cumplir con ese almuerzo”, contó el padre del automovilista durante una entrevista con Pop Radio.

Pese a que Colapinto dio su gran salto al estrellato en las últimas semanas, hacía tiempo que ya estaba en contacto con el capitán de la "Scaloneta". Luego de su triunfo en la Fórmula 2 en Imola, el piloto recibió de regalo una remera de entrenamiento autografiada por el jugador rosarino. “Gracias por esta camiseta. Como ven, me trajo mucha suerte hoy y tiene la firma del mejor del mundo, la camiseta del campeón del mundo. Acá tenemos el casco con el número diez en el casco de Biza (Bizarrap) y le quiero mandar uno a Leo. Yo esta camiseta me la voy a mandar a encuadrar ya. Estoy súper orgulloso y la suerte que me trajo. Gracias Leo, en cualquier momento te mandamos un casco con Biza”, dijo en sus redes sociales tras de aquella victoria el 18 de mayo pasado.