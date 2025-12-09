Helmut Marko y su escandalosa salida de Red Bull después de ser clave en la llegada de Verstappen a la F1

Después de más de 21 años en la escudería, la renuncia del asesor deja incertidumbre sobre la futura gestión.

La salida de Marko se da después de la victoria de Max Verstappen en el GP de Abu Dhabi.

La temporada 2025 de Fórmula 1 llegó a su fin con una última carrera cargada de emociones en Abu Dhabi. Lando Norris , de McLaren se llevó el premio mayor del campeonato, después de cuatro años consecutivos donde Max Verstappen y Red Bull se coronaban con el triunfo.

Aunque esta escudería cerró un año lleno de éxitos deportivos, también llegaron las tensiones internas : la victoria de su piloto estrella en el GP del domingo, coincidió con la salida definitiva de Helmut Marko , asesor histórico del equipo. A continuación, conocé los detalles.

Después de 21 años de influencia total en la estructura de Red Bull, la partida de Helmut Marko se convirtió en uno de los temas más comentados de la temporada. Su salida no fue pacífica , sino que estuvo marcada por conflictos internos, desacuerdos y episodios que tensionaron la cúpula del equipo.

Entre los detonantes, sobresale su decisión de incorporar a Alexander Dunne , piloto de Fórmula 2, sin contar con la aprobación de la directiva ni de los accionistas. Este movimiento, considerado unilateral, generó fuertes críticas y obligó al grupo a rescindir el contrato y pagar una gran indemnización.

A esto se sumaron polémicas previas como la gestión del despido de Christian Horner , el histórico jefe del grupo, y declaraciones controversiales sobre otros pilotos, que incluso provocaron reacciones negativas del público y amenazas en redes sociales.

La combinación de estas decisiones y el choque con Oliver Mintzlaff, el director ejecutivo, llevó a que Red Bull y Marko acordaran terminar la relación de manera formal luego de la última carrera en Abu Dhabi.

Su salida fue descrita como el "fin de una era", ya que bajo su supervisión, la escudería había alcanzado una etapa de éxito en la F1, incluyendo múltiples títulos constructores.

helmut markoo

Por qué fue clave Marko en la llegada de Verstappen a la Fórmula 1

El verdadero legado de Helmut Marko está en la detección y promoción de nuevos talentos. Entre ellos, Max Verstappen, cuyo ingreso a la F1 se concretó gracias a la visión del asesor cuando el neerlandés solo tenía 16 años.

La confianza que depositó en el joven piloto y su ascenso al equipo principal en 2016 fue un punto de inflexión para Red Bull, consolidando una dupla que dominó las tablas de posiciones.

Además, Marko fue responsable de la proyección de otras estrellas, como Sebastian Vettel, con quien consiguieron cuatro campeonatos consecutivos a partir de 2010. Su método consistía en combinar exigencia y disciplina, premiando la vocación pero siendo implacable con quienes no rendían al nivel esperado.

Incluso, bajo su supervisión, la Red Bull Junior Team trajo más de 18 pilotos que llegaron a competir en la máxima categoría.