La drástica medida que tomó Alpine con Jack Doohan, el antecesor de Franco Colapinto

El australiano viene de tener un 2025 para el olvido. Desde semanas atrás había dudas sobre su continuidad.

La noticia fue confirmada a través de un posteo en las redes sociales desde las cuentas de la escudería. En el mismo, se aclaró que se llegó “a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar con sus servicios como piloto del equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y permitirle buscar otras oportunidades profesionales”.

“Jack se convirtió en el primer miembro de la Academia de Alpine en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024”, continuó el comunicado.

Finalmente, le agradecieron a Doohan por su “compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”.

Doohan, de 22 años, debutó en la Fórmula 1 con Alpine en el GP de Abu Dhabi 2024, como se mencionó en el comunicado, con un 15° puesto.

Ya en 2025, inició la temporada como piloto titular de la escudería francesa, aunque luego de seis Grandes Premios fue reemplazado por el argentino Franco Colapinto debido a sus muy flojos resultados.

Durante su travesía en la Fórmula 1, Doohan no protagonizó ningún momento destacado y solo fue noticia por sus maniobras casi amateurs que incluso le llegaron a costar varios puntos en su “superlicencia”. Si bien su futuro es toda una incógnita, todo apunta a que Doohan podría continuar en la Fórmula 1 como piloto de reserva de Haas, aunque tampoco hay que descartar un posible desembarco en la Súper Fórmula Japonesa. Los resultados de Doohan en la Fórmula 1 2024: GP de Abu Dhabi: 15° 2025: GP de Australia: abandonó

GP de China: 13°

GP de Japón: 15°

GP de Bahréin: 14°

GP de Arabia Saudita: 17°

GP de Miami: abandonó