Fórmula 1: Red Bull presentó su nuevo modelo para 2026, con un estilo nostálgico

El nuevo monoplaza de Max Verstappen cuenta con detalles blancos en el logo, algo que no se veía desde 2015 y que recuerda a los mejores momentos de Sebastian Vettel en la categoría.

Red Bull presentó el RB22, el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y sorprendió al jugar con la nostalgia debido al color blanco que rodea al logo.

El modelo mantiene el típico diseño de los Red Bull , donde predomina el azul, acompañado por el logo con los toros pintados de rojo.

Sin embargo, el detalle que conmovió a los fanáticos fue el de las líneas blancas que rodean el logo y que reemplazaron las amarillas que se utilizaban desde 2016.

La presentación de este nuevo monoplaza se realizó a través de varios posteos en las redes sociales de la escudería.

Estas líneas blancas trajeron a la memoria los modelos con los que brilló el alemán Sebastian Vettel , quien se consagró de manera consecutiva en cuatro ocasiones, entre 2010 y 2013.

En este 2026, Red Bull no solo tendrá novedades en el diseño, sino también en el motor, ya que dejará atrás el de Honda para pasarse a Ford. Si se tiene en cuenta este último aspecto y los grandes cambios en la reglamentación, el rendimiento de la escudería austríaca será toda una incógnita al menos hasta que inicien los tests de pretemporada.

Además, Verstappen intentará recuperar el trofeo de campeón del mundo, ya que, luego de sus consagraciones en 2021, 2022, 2023 y 2024, en 2025 terminó en la segunda posición con solo dos puntos menos que el ganador, que fue el británico Lando Norris.

El nuevo compañero de Verstappen en Red Bull será el francés Isack Hadjar, quien se ganó el asiento para reemplazar al japonés Yuki Tsunoda luego de su muy buen 2025 en Racing Bulls.