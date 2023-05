Henry volvió a defender a Messi y aseguró que "tiene que volver a Barcelona"

"No es la primera vez que le pitan. La gente dirá que se lo merecía porque esto y porque aquello. Pero el problema del PSG no es Messi. A mí, en lo personal, me hizo ganar cosas que llevaba mucho tiempo buscando", indicó Henry.

"Messi nunca fue un problema, jugué con él y siempre fue una solución. Fue campeón mundial y no envejeció en dos meses", remarcó.

"Si no se queda en el PSG, me gustaría que volviera al Barça. Porque cuando veo a Messi, veo al Barça", cerró el ex atacante y ex compañero de la "Pulga".

Messi volvió a jugar este sábado en el elenco parisino tras haber sido sancionado por perderse una práctica a raíz de haber viajado a Arabia Saudita, por lo que los simpatizantes lo silbaron nuevamente a lo largo de todo el partido con Ajaccio, que fue goleada del PSG por 5 a 0.