Higuaín analizó su paso por la Selección: "Hoy no me mueve la aguja si me valoran o no"

Además, Higuaín aseguró que disfrutó sus convocatorias en los distintos ciclos que tuvo en la Selección argentina pese a la presión que existía en esos momentos por las sequía de títulos: "Eran lindos igual. El estar, el disfrute y la armonía, con toda la carga que venía de afuera, era más difícil, pero igual llegamos a finales. Imagínate la fortaleza mental que tenía ese plantel".

Posteriormente, en declaraciones televisivas con Tyc Sports, el "Pipita" consideró desmedidas la críticas y comentó lo que le decían otros futbolistas: "De otras selecciones nos decían que si hubieran logrado lo nuestro, les habrían armado estatuas".

Además, para analizar su paso en la Selección nacional, en la cual sumó 31 goles en 75 partidos y disputó tres mundiales -2010,1014 y 2018-, recordó a Marcelo Bielsa, quien suele mencionar que hay "valorar más el recorrido y no tanto el resultado".

"Hoy no me mueve la aguja si me valoran o no, lo dejo a criterio de los demás. Sé que por momentos han tenido comentarios y mensajes exagerados, pero no tengo rencor para nadie. Amo argentina y amo mi país. Simplemente gracias".

Por otra parte, el delantero que milita en la MLS de Estados Unidos, recordó al fallecido entrenador -en Brasil 2014- Alejandro Sabella: "Es un maestro. Tenía una tranquilidad, una templanza y un cariño con el jugador. Imborrable de mi memoria gracias a la armonía que daba él".

Por último, el delantero de 34 años, comentó que siente "orgullo" de la actualidad argentina de la mano de Lionel Scaloni y comentó sentirse parte de la misma más allá de no seguir vistiendo la camiseta.

"Antes de esta generación se pedía que pasemos los cuartos de final y ahora, ser campeón. Y quién puso esa vara, nosotros que jugamos tres finales", finalizó.

Su relación con Maradona

Gonzalo Huguaín, exdelantero de la selección argentina, se emocionó al recordar a Diego Armando Maradona, quien lo hizo debutar en el combinado nacional, y destacó que "era especial".

"Maradona es especial para mí. El primero que me bancó, me apoyó, me consolidó en la Selección. Voy a ser un eterno agradecido por haberme hecho vivir eso y por haberlo compartido con él", comentó el atacante de 34 años.

Además, el "Pipita" contó como fue el momento de su convocatoria para el equipo nacional en la marco de la última doble fecha de Eliminatorias para Sudáfrica 2010: "Diego me llamo y me dijo que siga haciendo lo que hacía en (Real) Madrid. Que disfrute, que la Selección es todo y con un partido fui al Mundial".

Ante la consulta de quien fue su mejor entrenador en dialogo con Libero en Tyc Sports, el delantero fue tajante: "Alejandro Sabella, Manuel Pelegrini y Maurizio Sarri fueron los mejores. A Diego lo dejamos aparte. Maradona es especial para mí".

Por último, el ex delantero de River, destacó el sentimiento que tuvo con la leyenda argentina por ir a la Copa del Mundo en Sudáfrica: "Era mirarlo y decir que no haga falta que nos de una indicación. Era mirarlo y su manera de hablar, ver como vivía el fútbol. Lo miraba y pensaba Me esta dirigiendo Maradona".