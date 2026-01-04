Histórico futbolista de Venezuela opinó sobre la captura de Nicolás Maduro en Caracas: qué dijo + Seguir en









A través de su cuenta de Instagram, el exjugador de la Vinotinto y con pasado en Newell’s Old Boys compartió una publicación luego de la detención del líder de ese país.

Cichero se expresó en las redes sociales tras la detención de Maduro.

El exfutbolista venezolano Gabriel Cichero se pronunció públicamente luego de que comenzaran a circular versiones sobre la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas, en el marco de la intervención militar de Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram, el exjugador de la Vinotinto y con pasado en Newell’s Old Boys compartió una publicación titulada “Libertad 2026”, acompañada por una imagen de su etapa como futbolista de la selección venezolana, celebrando un gol. En el mensaje, expresó palabras dirigidas al pueblo de su país y dejó entrever expectativas de un cambio político.

El mensaje del futbolista venezolano “Inicia el cambio en Venezuela. Vamos todos unidos en abrazar a un país necesitado de unión”, escribió el ex defensor, un mensaje que rápidamente fue replicado y debatido por usuarios en distintas plataformas.

La publicación fue interpretada por muchos como una toma de posición política en un contexto de alta sensibilidad, marcado por la falta de información oficial y la circulación de versiones contradictorias sobre la situación institucional en Venezuela.

Cichero, de 41 años, tuvo una extensa trayectoria con la selección de su país: disputó 68 partidos internacionales, convirtió cuatro goles y formó parte del plantel que jugó la Copa América 2011, disputada en Argentina. Su mensaje volvió a poner en escena el vínculo entre figuras del deporte y los debates políticos que atraviesan a la región.