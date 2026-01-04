ATE convoca a una movilización en rechazo al operativo de EEUU en Venezuela + Seguir en









La Asociación de Trabajadores del Estado marchará este lunes 5 de enero en Buenos Aires bajo la consigna “Fuera EEUU de América Latina”, en repudio a la captura de Nicolás Maduro y en defensa de la soberanía regional.

ATE realizará una marcha en rechazo al operativo de EEUU en Venezuela.

En un contexto de creciente tensión política y sindical, ATE anunció una movilización en la ciudad de Buenos Aires para expresar su rechazo al accionar de Estados Unidos en Venezuela, al que considera una violación del derecho internacional y un antecedente grave para la soberanía de los pueblos de América Latina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La convocatoria impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado, conducida por Rodolfo Aguiar, se realizará este lunes 5 de enero desde las 17:00 en Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, según confirmaron a Agencia Noticias Argentinas fuentes gremiales. La consigna elegida para la jornada será “Fuera EEUU de América Latina”.

Desde el sindicato explicaron que la movilización busca posicionarse “en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, en respuesta directa al operativo militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ateprensa/status/2007477970273808769&partner=&hide_thread=false ATE repudia la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Maduro! pic.twitter.com/QpHPFcxb01 — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) January 3, 2026 En ese marco, Aguiar lanzó duras críticas contra la administración de Donald Trump: “Se creen los dueños del mundo y hay que frenarlos”, afirmó, al tiempo que calificó la intervención como una violación flagrante del derecho internacional.

La protesta se inscribe en un escenario de conflictividad social y gremial en ascenso. Durante el sábado, organizaciones de izquierda y movimientos sociales ya se habían manifestado frente a la Embajada de Estados Unidos, donde advirtieron sobre los riesgos de un “cambio de régimen” impuesto por una potencia extranjera y reclamaron una respuesta regional coordinada frente a la crisis venezolana.

Con la presencia de la Argentina, la CELAC se reunió por la captura de Nicolás Maduro y no logró consensos La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) concluyó este domingo una reunión urgente sin consenso para fijar una posición común sobre la captura de Nicolás Maduro, el traslado del mandatario y de Cilia Flores a Estados Unidos y el bombardeo de objetivos militares en Venezuela. El encuentro, de carácter ministerial y realizado por videoconferencia, había sido solicitado el sábado por el Gobierno de Brasil, en un contexto marcado por la rápida escalada regional tras la operación estadounidense. Según fuentes conocedoras del desarrollo de la reunión, desde el inicio existía poca expectativa de alcanzar un acuerdo unificado. La CELAC, cuya presidencia pro tempore está en manos de Colombia, reúne a todos los países de América Latina y el Caribe, lo que expuso con claridad la división política frente a los hechos ocurridos en Venezuela. En la mesa virtual convivieron gobiernos que se expresaron de manera diametralmente opuesta sobre la legitimidad y las consecuencias de la intervención. En el bloque de derecha, los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Nayib Bukele (El Salvador) celebraron la caída de Maduro, a quien calificaron como “narcoterrorista”, en sintonía con el lenguaje oficial de la administración estadounidense encabezada por Donald Trump.