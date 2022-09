Ibarra no confirmó el equipo y dijo que "para los jugadores es el partido de su vida" El entrenador de Boca realizó una improvisada conferencia de prensa este mediodía donde confirmó que su equipo saldrá a la cancha con línea de cuatro en el fondo, pero no mencionó a los once titulares. Además, aclaró que Marcos Rojo está "mucho mejor".