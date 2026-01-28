River revolucionó las redes sociales en las últimas 24 horas con su anuncio del proyecto que pondrá en marcha este año para techar el Estadio Más Monumental y aumentar su capacidad a más de 100 mil personas.
Impactante: River publicó imágenes de cómo quedaría el Monumental techado para más de 100 mil personas
Tras del anunció del presidente Stefano Di Carlo, desde las redes sociales del club de Núñez mostraron cómo quedará el Estadio Más Monumental una vez terminado el ambicioso proyecto del techado.
-
River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata tras el buen arranque
-
River anunció la ampliación y el techado total del Monumental: llegará a 101 mil espectadores
Tras el anuncio del mismísimo presidente del club, Stefano Di Carlo, el "Millonario" comenzó a compartir en sus canales oficiales imágenes de cómo quedará el estadio más importante de América con su nueva fachada.
En las imágenes animadas se puede apreciar que la estructura que sostendrá el techo se ubicará por fuera del estadio y que éste cubrirá casi la totalidad de las tribunas, dejando únicamente al aire libre el campo de juego. Asimismo, se puede apreciar el anillo 360 que se construirá por encima de las cuatro bandejas ya existentes y que aumentará la capacidad de 85.018 personas a 101 mil.
De esta manera, el Monumental -que será sede del Mundial 2030- pasará a ser el segundo estadio más grande del mundo en lo que respecta a equipos de fútbol, solamente por detrás del nuevo Camp Nou de Barcelona (105.000). De acuerdo a lo informado por Di Carlo, las obras comenzarán en abril de este año y se extenderán por tres años.
¿Cuánto costará la ampliación y techado del Estadio Monumental?
En principio, el costo de la ampliación y techado del Estadio Monumental superará los 100 millones de dólares. Según Di Carlo, River lo financiará en cuotas con un importante banco internacional. De todas formas, se consignó que “el valor exacto del desarrollo se sabrá dependiendo del resultado de la licitación”.
