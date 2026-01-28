Racing recibe a Rosario Central esta noche: horario, TV y formaciones + Seguir en









Tanto la “Academia” como el “Canalla” tuvieron un muy flojo debut, por lo que intentarán conseguir su primer triunfo del año.

Racing recibe a Rosario Central esta noche: horario, TV y formaciones

Racing recibirá este miércoles a Rosario Central, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de recuperarse luego de la derrota en su debut ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Racing viene de tener un muy flojo debut en este Torneo Apertura, donde mostró una muy pobre imagen y cayó 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que dominó en todo momento.

De cara a este encuentro, el director técnico Gustavo Costas repetiría gran parte del 11 titular que salió a la cancha en el “Bosque”, aunque podría darse solo una modificación. Es que aún no está confirmado si mantendrá al extremo colombiano Duván Vergara o si ingresará Tomás Conechny, autor del gol del descuento ante el “Lobo”.

Rosario Central, por su parte, también debutó con el pie izquierdo en este 2026. Los dirigidos por Jorge Almirón le ganaban 1-0 como local a Belgrano de Córdoba gracias a un escandaloso penal que les cobraron a favor, pero finalmente el “Pirata” cordobés lo dio vuelta sobre el final con una letal ráfaga goleadora.

El equipo rosarino, que el año pasado protagonizó uno de los mayores escándalos de las últimas décadas luego de que la Asociación del Fútbol Argentino le inventara de la noche a la mañana el título de Campeón de Liga, acumula tres derrotas consecutivas, ya que había cerrado el 2025 con caídas ante Independiente y Estudiantes de La Plata.

A qué hora juegan Racing vs Rosario Central Hora: 19. Por dónde ver Racing vs Rosario Central TV: ESPN Premium Formaciones Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara o Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Jaminton Campaz, Alejo Véliz y Ángel Di María. DT: Jorge Almirón. Estadio: Presidente Perón Árbitro: Fernando Echenique VAR: Lucas Novelli