River recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un interesante encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el que ambos equipo buscarán continuar por la senda de la victoria.
River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata esta noche: horario, TV y formaciones
El equipo de Gallardo jugará de local en el Monumental por primera vez en el Torneo Apertura, cuando reciba esta noche a Gimnasia, que viene de vencer a Racing.
-
River publicó imágenes de cómo quedaría el Monumental techado para más de 100.000 personas
-
River anunció la ampliación y el techado total del Monumental: llegará a 101 mil espectadores
River tuvo un buen comienzo en este Torneo Apertura, donde superó 1-0 como visitante a Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel.
Pese a que no fue la mejor actuación del “Millonario”, su director técnico, Marcelo Gallardo, hizo énfasis en el hecho de empezar sumando tres puntos y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.
De cara a su próxima presentación, Gallardo tendría planeado repetir el 11 inicial que le ganó a Barracas en la primera fecha.
Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, tuvo un muy sólido inicio en el Apertura y consiguió una victoria 2-1 sobre Racing, un rival al que dominó en todo momento.
El “Lobo”, que es dirigido por Fernando Zaniratto y que viene de alcanzar las semifinales en el Torneo Clausura 2025, quiere ser uno de los animadores de este año en el fútbol argentino.
A qué hora juegan River vs Gimnasia y Esgrima La Plata
Hora: 20.
Por dónde ver River vs Gimnasia y Esgrima La Plata
TV: TNT Sports Premium
Formaciones
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Mauel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estadio: Mas Monumental
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Germán Delfino
Dejá tu comentario