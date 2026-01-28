River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata esta noche: horario, TV y formaciones + Seguir en









El equipo de Gallardo jugará de local en el Monumental por primera vez en el Torneo Apertura, cuando reciba esta noche a Gimnasia, que viene de vencer a Racing.

River recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un interesante encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el que ambos equipo buscarán continuar por la senda de la victoria.

River tuvo un buen comienzo en este Torneo Apertura, donde superó 1-0 como visitante a Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel.

Pese a que no fue la mejor actuación del “Millonario”, su director técnico, Marcelo Gallardo, hizo énfasis en el hecho de empezar sumando tres puntos y adelantó que “vamos a seguir mejorando partido a partido”.

De cara a su próxima presentación, Gallardo tendría planeado repetir el 11 inicial que le ganó a Barracas en la primera fecha.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, tuvo un muy sólido inicio en el Apertura y consiguió una victoria 2-1 sobre Racing, un rival al que dominó en todo momento.

El “Lobo”, que es dirigido por Fernando Zaniratto y que viene de alcanzar las semifinales en el Torneo Clausura 2025, quiere ser uno de los animadores de este año en el fútbol argentino. A qué hora juegan River vs Gimnasia y Esgrima La Plata Hora: 20. Por dónde ver River vs Gimnasia y Esgrima La Plata TV: TNT Sports Premium Formaciones River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo. Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Mauel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto. Estadio: Mas Monumental Árbitro: Pablo Dóvalo VAR: Germán Delfino