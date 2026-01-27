River anunció la ampliación y el techado total del Monumental: llegará a 101 mil espectadores + Seguir en









El club invertirá más de u$s100 millones para sumar una quinta bandeja, cubrir todo el estadio y convertirlo en el más grande de Sudamérica y el segundo del mundo.

El proyecto contempla una nueva bandeja superior, techo perimetral y más de 16.000 nuevas ubicaciones para socios.

River anunció este martes una esperada noticia: la ampliación de la capacidad del Más Monumental a 101.000 personas y el techado total del estadio. El club comunicó el anuncio a través de sus redes sociales, con el presidente Stefano Di Carlo a la cabeza: “Hoy venimos a anunciar el proyecto de ampliación y techado de nuestro estadio, el Más Monumental”, dijo.

Para la obra, se requieren más de u$s100 millones e implementará una quinta bandeja con 16.000 butacas nuevas. De esta manera, este incremento convierte al estadio de River en el más grande de Sudamérica y el segundo más grande del fútbol mundial.

La bandeja estará apoyada sobre una estructura autónoma de 52 columnas, junto con un sistema de techado perimetral que protegerá al público sin alterar la iluminación natural del campo de juego. La intervención no modifica la esencia del Monumental.

Según explicó Di Carlo, las nuevas localidades estarán completamente destinadas a socios y conformarán una bandera 360° en rojo y blanco, reforzando la identidad visual del Monumental. El inicio de la obra está previsto para abril y el plazo estimado de ejecución es de tres años.

El financiamiento de la obra El financiamiento se realizará mediante un crédito internacional de largo plazo, acordado con entidades bancarias del exterior, que será cancelado con ingresos propios generados por la explotación del estadio. A eso se sumará un nuevo acuerdo comercial que incluye la venta de los derechos de naming por la próxima década, una herramienta clave para sostener el proyecto sin afectar las cuentas del club.

Con esta ampliación, River alcanzará 40.000 ubicaciones sin pago extra, lo que representa cerca del 40% del total del estadio, consolidando una política de acceso que ya venía aplicándose en las etapas anteriores de obra. Desde el club remarcaron que el impacto deportivo será mínimo: a lo largo de los tres años de trabajos, solo un máximo de tres partidos podría verse afectado. Como en fases previas, el esquema financiero fue diseñado para no comprometer ni el flujo operativo ni el presupuesto destinado al fútbol profesional.