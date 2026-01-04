Incertidumbre en el deporte de Venezuela: qué pasará tras la captura de Nicolás Maduro + Seguir en









La captura de Nicolás Maduro, en el marco de una operación encabezada por fuerzas de Estados Unidos, generó un fuerte sacudón en la vida institucional del país y también encendió alarmas en el ámbito deportivo. En las últimas horas, varias competencias quedaron en suspenso y otras atraviesan un escenario de marcada incertidumbre.

Varios deportes venezolanos sufrieron suspensiones por la captura de Maduro La medida más contundente fue la suspensión de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que se encontraba en plena etapa decisiva de la temporada. La interrupción dejó en pausa el desarrollo del Round Robin, instancia previa a la Serie Final, con partidos programados para el fin de semana que finalmente no se disputaron.

El presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, explicó que la decisión responde a razones de seguridad. En declaraciones televisivas, sostuvo que la prioridad es resguardar a jugadores, cuerpos técnicos y público, y aclaró que la situación se evaluará día a día. Además, reconoció que el calendario comienza a jugar en contra y que no está garantizado que el torneo pueda completarse en tiempo y forma.

Los equipos involucrados en la postemporada —Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui— recibieron la indicación de regresar a sus ciudades de origen, a la espera de definiciones oficiales. Hasta ahora, la liga no emitió un comunicado formal, aunque la suspensión fue confirmada por distintas vías. Navegantes del Magallanes fue el único club que se expresó públicamente en redes sociales.

La situación también genera interrogantes en otras disciplinas. En el fútbol, la Liga Futve tiene previsto iniciar la temporada 2026 el próximo 30 de enero, con el Torneo Apertura, aunque el contexto político podría afectar la planificación. El básquetbol profesional, por su parte, tiene como fecha tentativa de inicio el 7 de marzo.

En el plano internacional, los compromisos siguen en agenda, al menos por ahora. Universidad Central y Deportivo La Guaira tienen asegurado su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Deportivo Táchira y Carabobo deberán disputar instancias preliminares. En la Copa Sudamericana, Venezuela contará con cuatro representantes. La crisis se suma a antecedentes recientes que ya habían golpeado al deporte local, como la pérdida de la sede de la Serie del Caribe, que fue trasladada a México por cuestiones de seguridad. En este contexto, el futuro inmediato del deporte venezolano permanece atado a la evolución del escenario político e institucional del país.