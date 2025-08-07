Independiente anunció a un nuevo refuerzo antes del clásico ante River







El nuevo refuerzo del "Rojo" firmó a préstamo por un año, con opción de compra, y ya posó con la camiseta del “Rey de Copas” junto a la dirigencia del club.

Independiente anunció a un nuevo refuerzo antes del clásico ante River

Independiente oficializó la llegada del delantero uruguayo Matías Abaldo. Mediante dos publicaciones partículas en sus cuentas de redes sociales, el club presentó a su nuevo refuerzo.

El "Rojo" presentó a Abaldo como su séptimo refuerzo en este mercado de pases con vistas al clásico del sábado ante River por el Torneo Clausura y la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

tendrá su segunda experiencia en el fútbol argentino tras su controversial paso por Gimnasia de La Platadonde abandonó la concentración en plena pretemporada y se refugió en la casa de su abuela, aludiendo problemas de salud mental. En ese entonces, el representante de Abaldo aseguró que había iniciado un tratamiento con un psiquiatra.

Tras su arribo a Independiente, el representante Lasalvia declaró: "Estuvo en tratamiento, hace un mes le dieron el alta. Ahora volvió a tener ganas de vivir y jugar y junto con la familia están contentos de que llegue a Independiente. Se lo maltrató mucho en redes sociales”.

En el primer posteo, la institución deportiva de Zona Sur subió la característica imagen que utiliza para confirmar a un refuerzo: el futbolista con un fondo rojo, sus datos personales y un cartel gigante de “Bienvenido al rey”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1953190848486608974&partner=&hide_thread=false Abaldo es del Rey de Copas #TodoRojo pic.twitter.com/ZIFN6oWkfI — C. A. Independiente (@Independiente) August 6, 2025 “Matías Abaldo es nueva incorporación de Independiente. Llega a préstamo por un año, con posibilidad de extender seis meses más. La cesión es con un cargo de 130 mil dólares y opción de compra por el 80% del pase”, manifestó la cuenta oficial de Independiente de Avellaneda en la descripción de su publicación de Instagram. En el segundo posteo, el “Rojo” subió tres fotografías diferentes del futbolista uruguayo con la camiseta del club. En la primera, figuró el jugador apuntando el escudo del “Rey de Copas”; en la segunda, Abaldo firmó su contrato profesional, el mismo estuvo acompañado por el Presidente, Néstor Grindetti, y el secretario general, Daniel Seoane; en la tercera, el futbolista posó de espaldas con la camiseta que indicó su apellido y el 2026 (el año que se termina su préstamo). “Abaldo es del Rey de Copas”, escribió la cuenta oficial de Independiente en la descripción de su publicación de Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por un emoticón de una mano escribiendo. El uruguayo llegó al elenco de la Zona Sur del Conurbano Bonaerense después de una buena campaña en Defensor Sporting Club de Uruguay, en donde disputó 11 encuentros del Apertura AUF, anotó 3 tantos y repartió 1 asistencia.