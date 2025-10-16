Sin asiento confirmado, Franco Colapinto ya piensa en 2026: "Confío en que tendremos un auto rápido"







El argentino consideró que para continuar en la Fórmula 1 el año que viene debe "seguir trabajando y creciendo".

De cara a un nuevo desafío en el Gran Premio de las Américas, Franco Colapinto, analizó en la tradicional conferencia de prensa previa a cada carrera su presente en Alpine y, aunque aún no está definida su continuidad en la Fórmula 1 en 2026, anticipó que “el año que viene será importante mantener esta actitud y confío en que tendremos un auto rápido".

Si bien no habló en particular sobre la renovación de su contrato, consideró que para mantener su asiento en la Máxima debe continuar "haciendo lo que estoy haciendo". “Para ser confirmado en 2026 tengo que seguir trabajando y creciendo". Destacó que "es bueno ver la motivación del equipo por seguir empujando y encontrando cosas en el auto".

En medio de una temporada adversa para la escudería francesa pero para él en particular -no logró sumar puntos desde que reemplazó a Jack Doohan en mayo-, Colapinto prefirió quedarse con el balance positivo de la temporada, que empieza a entrar en la recta final, y celebró el progreso que logró en las últimas carreras. “Desde la pausa de verano hasta hoy encontré más constancia con un auto que para mí era impredecible. Dimos un paso adelante, pero sabemos que todavía no estamos en el nivel que queremos”, reconoció.

En todo el año, el auto de Alpine evidenció un rendimiento muy flojo en comparación al resto de los equipos y solamente logró acumular 20 puntos gracias a lo hecho por Pierre Gasly. Al respecto, el argentino analizó: “Estamos intentando entender nuestros problemas, pero vienen carreras que podrían darnos algunas ventajas y llegamos preparados para aprovechar las oportunidades”. Y agregó: “Voy mejor y he encontrado más consistencia en el auto. Tanto yo como los ingenieros sabemos que no estamos donde queremos. Por mi parte tengo que aprender y entender mejor el auto”.

Aunque todavía no logró el rendimiento esperado, Colapinto mostró una clara mejora en la segunda mitad del año, con mejores ritmos que su compañero de equipo.

Por otro lado, dejando de lado su performance individual, el pilarense de 22 años se refirió a la competencia en la Fórmula 1 aunque no se animó a anticipar un campeón para el campeonato de pilotos 2025. “La pelea está entre los McLaren y Verstappen, pero no voy a decir un nombre”, se reservó. Actualmente, la tabla está liderada por Oscar Piastri, seguido por su compañero de equipo, Lando Norris, y en tercer lugar el pentacampeón Max Verstappen. Franco Colapinto va por un nuevo desafío en la Fórmula 1 y busca sumar sus primeros puntos de la temporada en EEUU La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia, Azerbaiyán y Singapur, otra vez estuvo entre los últimos lugares. La actividad de Colapinto comenzará este viernes a las 14.30 de Argentina, con la primera práctica, y a las 18.30 se hará la prueba clasificación de la carrera sprint. La carrera sprint será el sábado a las 14 horas y a las 18 está prevista la clasificación para la carrera del domingo, que comenzará a las 16.