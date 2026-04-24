Franco Colapinto palpita su gran show en Buenos Aires: "Es algo que soñé toda la vida"

El piloto argentino de Alpine F1 Team anticipó una jornada histórica en el país, con emoción, agradecimiento y el objetivo de dejar una huella más allá del automovilismo.

La cuenta regresiva para el road show en Buenos Aires ya se vive con intensidad y Franco Colapinto no oculta su entusiasmo. El piloto argentino, que será la gran figura del evento, expresó su felicidad por volver al país y protagonizar una exhibición única con un monoplaza de Fórmula 1.

“Feliz de volver al país, reencontrarme con mi gente. En especial, traer un auto de F1. Es un sueño que tenía de muy chiquito. Es muy complicado. Que se haya dado es algo muy lindo” , aseguró el joven de Pilar, quien llegará acompañado por el conductor Iván De Pineda .

El evento, que se montó en tiempo récord, sorprendió incluso al propio protagonista. “Fue impresionante la velocidad con la que armaron todo. Si bien es algo que llevó su tiempo y llevó su laburo, estoy muy impresionado con la profesionalidad de la gente. Fueron muy detallistas. Está todo muy lindo. Me emociona que al final haya tantos argentinos alrededor mío. Va a ser la primera vez que son todos de mi país , todos fanáticos del automovilismo. Muy feliz, muy agradecido con la gente que hizo este Road Show posible”.

Más allá del espectáculo, Colapinto destacó el significado personal de este momento. “Es algo difícil de explicar lo que sentís cuando se van dando las cosas que anhelaban desde muy chico. Cumplí mi sueño y eso es algo muy especial. Lo bueno es que cuando cumplís uno, aparecen muchos más. Y soy una persona inconformista”.

El recorrido hasta llegar a este presente no fue sencillo. “Para llegar a cualquier objetivo hay que hacer muchos sacrificios. Tiene sus altibajos. Momentos en que no encontrás la plata para correr el año siguiente. Si realmente tenés la convicción y te lo creés, tu percepción sigue firme. Siempre suceden cosas lindas. Intentamos todos con mi equipo, con la gente que me empujó . Sabíamos que si no llegábamos íbamos a estar felices y orgullosos. Gracias a Dios llegó. Son muchas cosas que hacen que uno llegue a su objetivo. El trabajo en equipo es clave”.

El impacto de su carrera también trasciende lo deportivo. “Para mí fue una cosa muy loca. Primero, cumplir mi sueño. Era algo prácticamente imposible. Me lo creí tanto que con 14 años me fui solo muy lejos a probar suerte y ver qué pasaba. Ver que cumplí mi sueño, pero que generé algo muy fuerte en los chicos. Se volvieron fanáticos y expertos. Que gran parte del boom haya sido gracias a que yo llegué, lo vuelve mucho más especial. Estaría buenísimo que la Fórmula 1 vuelva al país”.

Franco Colapinto Alex Bierens de Haan/Getty Images Colapinto y el mate, una imagen que se acentuará durante su paso por la Argentina. Alex Bierens de Haan/Getty Images

El domingo promete ser una jornada multitudinaria. “El domingo, no sé dónde van a entrar 500 mil personas. ¡Es una locura! Tener la chance de que gente a la que le gusta y no le gusta el automovilismo e igualmente quiera estar cerca para conocerme es algo que va más allá del deporte y es algo que es difícil de generar”.

Con ese marco, el piloto también se permite disfrutar del show. “No soy muy de llorar de felicidad. Capaz una sonrisa pongo. Estoy llorando más, capaz me pongo sensible. Veremos. Va a ser un día muy lindo. Es algo que estuve soñando desde que entré en la F1. Va a ser un día muy emocionante para todos. Ojalá que algunas lágrimas se me caigan. ¡Me voy a llevar algunos papelitos para secarme!”.

Uno de los momentos más especiales será cuando se suba a un ícono del automovilismo: “Voy a manejar la Flecha Plateada de Juan Manuel Fangio. Eso me emociona igual que el Alpine o mucho más. De eso tengo muchísimas ganas. Tener la posibilidad de manejar ese auto va a ser algo único”.

Con humor, también anticipó parte del espectáculo: “Es algo que nunca hice. Nunca hice un trompo en la calle. Realmente soñaba con hacerlo y es algo que me genera muchísima ilusión. Lo hago por mí, pero mucho más por los argentinos. Sé que lo van a disfrutar mucho. Dan tanto para apoyarme, es darles algo chiquito como traerles el auto acá. Lo quería hacer. Es un honor y un placer enorme. Ojalá lo disfruten”.

El mensaje final resume su ambición: “Mi gran objetivo es dejar una huella, que la gente quiera escucharme, más allá de si le gusta o no el deporte. Ojalá que haya mucha gente el domingo. Los esperamos a todos”.