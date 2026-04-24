La increíble historia del auto que manejará Franco Colapinto en la exhibición de Buenos Aires

Colapinto está listo para presentarse ante su gente, con un vehículo que arrastra una particular historia.

La exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires no solo va a tener de protagonista a Franco Colapinto . El auto que manejará el piloto oriundo de Pilar es un monoplaza icónico que formó parte de una temporada extremadamente pareja y arrastra historia que sorprende a más de uno.

El rendimiento del auto en pista fue alto y consiguió resultados que lo ubicaron entre los mejores del campeonato. Sin embargo, detrás de ese nivel había una estructura que empezaba a acumular deudas, conflictos y dificultades operativas que terminarían explotando pocos años después.

El Lotus E20 fue el auto con el que la escudería compitió en 2012, una de las temporadas más parejas de la Fórmula 1 moderna. Ese año hubo siete ganadores distintos en las primeras siete carreras, lo que muestra el nivel de igualdad entre equipos y corredores.

Dentro de ese contexto, Lotus logró destacarse. Kimi Räikkönen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi, sumó 207 puntos y terminó tercero en el campeonato, mientras que el equipo finalizó cuarto entre los constructores. No fue un auto dominante, pero sí lo suficientemente competitivo como para mantenerse de forma constante en la pelea.

Uno de los elementos que lo puso en el centro de la escena fue su sistema de suspensión delantera, conocido como suspensión reactiva. Este utilizaba un circuito hidráulico que conectaba distintos puntos del auto para mantener estable la altura del chasis en frenadas y aceleraciones, algo clave para el rendimiento aerodinámico.

El conflicto surgió porque otros equipos interpretaron que ese sistema no era solo mecánico. Consideraban que, en la práctica, generaba un efecto aerodinámico activo, algo prohibido por reglamento. La FIA analizó el caso y, ante la presión de varios competidores, obligó a Lotus a retirarlo en plena temporada.

Si bien ese cambio hizo que perdiera terreno frente a rivales que no tuvieron que modificar sus autos, el E20 se mantuvo competitivo hasta el final del año, algo que habla del nivel general del diseño.

Lotus E20 Paul Gilham/Getty Images Así lucía el vehículo de Lotus, que en Buenos Aires tendrá los colores actuales de Alpine. Paul Gilham/Getty Images

Cómo la escudería quedó al borde de la quiebra

Mientras el equipo lograba resultados en pista, la situación económica ya mostraba señales claras de deterioro. Lotus no tenía el mismo respaldo financiero que sus rivales y dependía en gran parte de inversores privados y patrocinadores. Con el paso de los años, esos problemas se hicieron concretos. En 2014 el equipo ya registraba un déficit cercano a las 56 millones de libras.

En 2015 la situación escaló. La escudería tuvo retrasos en pagos a proveedores, llegó a tener sus autos retenidos tras una carrera por conflictos legales y, en un fin de semana de Gran Premio, Pirelli se negó a entregar neumáticos hasta que se saldaran deudas pendientes.

También arrastró problemas con impuestos y seguros en el Reino Unido, lo que obligó a una intervención externa para evitar el colapso. En ese contexto, Renault tuvo que asistir económicamente al equipo y avanzar en su compra para garantizar su continuidad dentro de la Fórmula 1.

La operación se concretó a fines de 2015, cuando la marca francesa recompró la estructura y volvió a competir como equipo oficial. Esa decisión evitó la desaparición de la base que había desarrollado autos como el E20, pero marcó el final de la etapa Lotus dentro de la categoría.

Todo lo que tenés que saber sobre la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Más allá de los dramas presentados en el pasado, este curioso vehículo será testigo de un nuevo capítulo de la Fórmula 1 en Argentina. Franco Colapinto manejará un monoplaza en el país, más precisamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Road Show se llevará a cabo en Palermo y será un evento con asistencia récord.

Si bien el oriundo de Pilar ya había exhibido en 2024 su auto de Fórmula 2, esta será la primera presentación como parte del Gran Circo ante su público. El evento, que se desarrollará el 26 de abril en Palermo, tendrá un recorrido en un circuito callejero sobre Avenida del Libertador y Sarmiento. Después de 14 años, la F1 volverá a las calles porteñas con sectores abiertos y gratuitos como también opciones premium pagas.