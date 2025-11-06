SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
6 de noviembre 2025 - 12:04

Confirmaron quién será el árbitro del Superclásico Boca-River en la Bombonera

Tras la convulsionada final de la Copa Argentina, la AFA informó quien dirigirá el Superclásico del domingo próximo en la Bombonera.

La AFA premió al árbitro de la final de la Copa Argentina y anunció que dirigirá el Superclásico

La AFA premió al árbitro de la final de la Copa Argentina y anunció que dirigirá el Superclásico

X

La AFA designó a Nicolás Ramírez como el árbitro encargado de dirigir el Boca-River de este domingo en la Bombonera. El juez de 38 años fue confirmado tras su actuación en la convulsionada final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, en Córdoba. Allí. echó a dos jugadores y al DT de los mendocinos.

Ramirez ya dirigió el Superclásico de abril en el Monumental y el del 2024 también en la Bombonera. Con la confirmación de su nombre, le ganó la pulseada a Facundo Tello (con experiencia mundialista) y Yael Falcón Pérez.

Informate más
nicolas ramirez.jpg
Nicol&aacute;s Ram&iacute;rez, el &aacute;rbitro para el domingo.

Nicolás Ramírez, el árbitro para el domingo.

¿Quiénes acompañarán a Ramirez? La terna arbitral del Superclásico:

  • Árbitro asistente 1: Juan Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Sebastián Habib

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias