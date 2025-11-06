Confirmaron quién será el árbitro del Superclásico Boca-River en la Bombonera







Tras la convulsionada final de la Copa Argentina, la AFA informó quien dirigirá el Superclásico del domingo próximo en la Bombonera.

La AFA premió al árbitro de la final de la Copa Argentina y anunció que dirigirá el Superclásico X

La AFA designó a Nicolás Ramírez como el árbitro encargado de dirigir el Boca-River de este domingo en la Bombonera. El juez de 38 años fue confirmado tras su actuación en la convulsionada final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, en Córdoba. Allí. echó a dos jugadores y al DT de los mendocinos.

Ramirez ya dirigió el Superclásico de abril en el Monumental y el del 2024 también en la Bombonera. Con la confirmación de su nombre, le ganó la pulseada a Facundo Tello (con experiencia mundialista) y Yael Falcón Pérez.

nicolas ramirez.jpg Nicolás Ramírez, el árbitro para el domingo. Twitter ¿Quiénes acompañarán a Ramirez? La terna arbitral del Superclásico: Árbitro asistente 1: Juan Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib