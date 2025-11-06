Confirmaron quién será el árbitro del Superclásico Boca-River en la Bombonera

La AFA designó a Nicolás Ramírez como el árbitro encargado de dirigir el Boca-River de este domingo en la Bombonera. El juez de 38 años fue confirmado tras su actuación en la convulsionada final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, en Córdoba. Allí. echó a dos jugadores y al DT de los mendocinos.
-
Ramirez ya dirigió el Superclásico de abril en el Monumental y el del 2024 también en la Bombonera. Con la confirmación de su nombre, le ganó la pulseada a Facundo Tello (con experiencia mundialista) y Yael Falcón Pérez.
¿Quiénes acompañarán a Ramirez? La terna arbitral del Superclásico:
- Árbitro asistente 1: Juan Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Sebastián Habib
