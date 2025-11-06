Los flamantes Premios al Teatro Independiente se entregan el 1 de diciembre

A mediados de este año se creó este galardón, una nueva distinción que reconoce la labor de artistas, grupos y salas del circuito independiente de CABA. El jurado está integrado por referentes del ámbito teatral con el impulso de Patricia Guillermina Rozas y Paula Lassaque.

Se conocieron los nominados a los flamantes Premios al Teatro Independiente, con el objetivo de visibilizar y celebrar el trabajo del teatro independiente. A mediados de este año se crearon estos premios, una nueva distinción que reconoce la labor de artistas, grupos y salas del circuito independiente de CABA. En esta primera edición hubo más de 500 propuestas recibidas, que fueron evaluadas por un jurado integrado por referentes del ámbito teatral. El premio fue impulsado por Patricia Guillermina Rozas y Paula Lassaque , creadoras de los programas radiales Poco ruido y muchas nueces (Radio Caput) y Volver al amor (Radio Zeta junto a vos). Este galardón prevé seguir trabajando el año entrante con un formato ampliado, y el deseo de llegar a conformarse como un premio nacional.

La ceremonia de entrega de los diplomas se realizará el 17 de noviembre a las 12 en el Teatro del Pueblo y la entrega de los premios tendrá lugar el 1 de diciembre a las 19 en AIC (Humahuaca 3640).

PAÍS DE NUNCA, AJEDREZ FANTÁSTICO; LAS AVENTURAS DE LA CHINA IRON; LA CULPA ES DE LA TIERRA; EL GRITO Y EL SILENCIO; IMAGEN VELADA; INCIDENTE EN VICHY; TENGO LA URGENCIA DE IRME.

Santiago Lozano y Rubén De la Torre en "Incidente en Vichy".

MÓNICA FELIPPA (La culpa es de la tierra); MARCELA FERRADÁS (Paisaje ; Yuna soy Yo); LAURA OTERMIN (Después del después; Hay que ser bueno porque Dios mira); YAMILA ULANOVSKY (Mirjana y los que la rodean); GABRIELA VILLALONGA (El grito y el silencio); ANA YOVINO (Fridas)

MEJOR ACTOR

JUAN MANUEL CORREA (Vairoleto; Fausto y lo femenino eterno); LAUTARO DELGADO TYMRUK (Seré); CLAUDIO PAZOS (Jorobado, el encierro de un cornudo); MARIO PETROSINI (La noche se está muriendo; Incidente en Vichy); DANIEL DI RUBBA y ALBERTO MADIN (Final de partida); DARIO SERANTES (La moribunda); TONY LESTINGI (Cuestiones con mi padre); CRISTIAN SABAZ (Por todo lo que sabemos).

IEV @fiorellaromay101 Mario Petrosini, nominado por "La noche se está muriendo" e "Incidente en Vichy".

ACTRIZ REPARTO

CAROLINA GUEVARA (Carnada); LUCIA PALACIOS (País de nunca); INDA LAVALLE (Rosa en las islas); MARÍA FORNI (Museo Beresford); ANA MARIA CASTEL (Hay que ser bueno porque Dios mira; La tortuga de Darwin); AMANDA BOND (Tres mujeres audaces)

ACTOR REPARTO

MARCELO RODRIGUEZ (País de Nunca; Incidente en Vichy); MARCOS WOINSKY (Café Central); CRISTIAN SABAZ (Museo Beresford); EDUARDO POLI (Un narco llamado El Chueco); PABLO MARIUZZI (Cuestiones con mi padre)

país de nunca Marcelo Rodríguez nominado por "País de nunca" e "Incidente en Vichy".

DIRECCIÓN

GUSTAVO MANZANAL/ LUIS RIVERA LÓPEZ (La culpa es de la tierra); JAVIER MARGULIS (Un Picasso); FABI MANEIRO (El grito y el silencio); MARTIN ORTIZ (Museo Beresford); EMILIANO SAMAR (El arte de esgrimir; Vestido de mujer); DIEGO COSIN (La peste blanca); PABLO D´ELIA (Tengo la urgencia de irme); MARCELO MONCARZ (Incógnito): MECHA FERNÁNDEZ/ANA YOVINO (Fridas).

ADAPTACIÓN

MATÍAS BERTILOTTI (Animal o salida humana); MANUEL GONZÁLEZ GIL (El Debate); LUIS RIVERA LÓPEZ ( La culpa es de la Tierra); LISANDRO FIKS (Que hermoso era todo antes); PAULA SÁNCHEZ (Tercer cordón del conurbano una tragedia marrón)

ILUMINACIÓN

RICARDO SICA (El corazón del mundo; Incidente en Vichy; Seré; Felicitas o las niñas mudas); FERNANDO DÍAZ ( Vairoleto; Pajarita); LUIS RIVERA LÓPEZ (La culpa es de la Tierra; Después del después); MARCO PASTORINO ( Un Picasso); FABI MANEIRO (El Grito y el Silencio.)

ESCENOGRAFÍA

ALEJANDRO MATEO (La culpa es de la tierra); JORGELINA HERRERA PONS ( La noche se está muriendo); PABLO RAZUK ( Glub); JAVIER MARGULIS (Picasso); ALEJANDRO SPANGARO (Fridas); ALICIA LELOUTRE (La curva el tiempo; Donde quieras estar; La Pilarcita ); CARLOS DI PASQUO (Vairoleto; Flores arrancadas a la niebla); FERNANDO DÍAZ (Pajarita; País de Nunca; Mandinga)

VESTUARIO

JORGELINA HERRERO PONS (Después del después; La noche se está muriendo; País de nunca, Ajedrez fantástico; Pajarita; Museo Beresford); NÉLIDA BELLOMO ( Dios Colecciona ángeles caídos); CAMILA CICCONE ( Esas que no); ALEJANDRO MATEO (la culpa es de la tierra); SABRINA HOVHANNESSIAN (La monja judía; El viento en un violín; Estrujadas; El alma de la noche)

MÚSICA

NAYA LEDESMA ( La culpa es de la tierra);JUAN PABLO MARTINI (País de Nunca, Ajedréz Fantástico); LA MISERABLE ORQUESTA EL ONCE /NICOLAS WIO ( Mishiadura Bailable); IAN SHIFRES ( Quiero decir te amo); RONY KESELMAN ( Fridas; Perón en Caracas; Voyeurs); LARA BRAGAN /FRANCO NAPOLITANO (Tercer cordón del conurbano, una tragedia marrón)

UNIPERSONAL FEMENINO

MIRTA MATO (Aquella maquina de coser); MARIA MARTA GUITAR (Cartas a mi hijo Federico); CECILIA CÓSERO ( Encuentros en Constitución); LAURA OTERMIN (Después del después); CECILIA HOPKINS ( Marunica); MARCELA FERRADAS ( Yuna soy Yo) ANA YOVINO ( Fridas)

constitucion Cecilia Cósero nominada por "Encuentros en Constitución".

UNIPERSONAL MASCULINO

PABLO FINAMORE (Rumbo a peor); EDUARDO PACHA PAGLIERI ( Piel de encaje); CRISTIAN THORSEN (Se despide el campeón); LAUTARO DELGADO TYMRUK (Seré) CLAUDIO PAZOS (El Jorobado, el encierro de un cornudo ); MANUEL SANTOS IÑURRIETA (El invierno del oso); FRANCISCO PESQUEIRA (Víctor, vení a buscar los discos)

REVELACIONES

MARTINA KURIGER (Automáticos) ; RENATA MARRONE (Dramaturgia y Dirección) LAS NIETAS DE RUBÍ CÍA de Cristina Ghione; BERNARDA LA DE LA CASA dirigida por Cía de señoras Eleonora Valdez, FLOR BOBADILLA (Las aventuras de la China Iron); NINA DELL OCA (dramaturgia y dirección de Croquembuch); SANTINO SANTOS LAYA ( El lápiz no se borra);FRANCO MOSQUEIRA ( Clamor de Ángeles)

INCLUSIÓN SOCIAL

CANTATA PARA UNA RUMIA MENTAL; ENCUENTROS EN CONSTITUCIÓN; SARAOS URANISTAS; EL DEBATE; UNA MUERTE COMPARTIDA; TENGO LA URGENCIA DE IRME

AUTORES

SUSANA TORRES MOLINA (Carnada); SELVA PALOMINO (El grito y el silencio); CRISTINA ESCOFET (Frida); SANTIAGO LOZA (El corazón del mundo); BRENDA BONOTTO (Esas que no); MARTIN ORTIZ (La noche se está muriendo y Museo Beresford); PABLO RAZUK (Glub); DANIEL DALMARONI (600 Gramos de Olvido); GUILLERMO PARODI (País de nunca, Ajedrez Fantástico)

Además habrá menciones especiales por trayectoria, en memoria y oro. El jurado está conformado por Alfonzo Acosta, Matilde Acosta, Irene Atemian, Mariana Baranchuk, Patricia Carro, Mariano Conterarte, Mariano Di Nardo, Liliana Fijtman, Maby González, María Grimoldi, Marcos Koremblit, Silvina Macri, Jorge Nicosia, Mónica Pedraza, Adriana Prado, Gustavo Rodríguez, Adriana Schottlender y Daniel Viola.