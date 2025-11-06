Histórico: Independiente Rivadavia es el campeón de la Copa Argentina tras una final épica ante Argentinos Juniors

El equipo mendocino igualó 2-2 en un partido dramático, jugó con nueve hombres, perdió a su arquero por lesión y se consagró desde los doce pasos con una actuación heroica de Gonzalo Marinelli.

Independiente Rivadavia se quedó con la Copa Argentina en un épico duelo.

En una noche inolvidable para el fútbol mendocino, Independiente Rivadavia venció por penales a Argentinos Juniors y se coronó campeón de la Copa Argentina 2025 en el estadio Monumental de Alta Córdoba . La “Lepra” jugó con nueve hombres, sufrió la lesión de su arquero Ezequiel Centurión , resistió hasta el final y selló el título con un cierre de película desde los doce pasos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con este triunfo, la " Lepr a" logró su primera título y obtuvo el pasaje directo a la Copa Libertadores 2026, en una noche que quedará grabada para siempre en la historia grande del fútbol del interior.

El partido comenzó con un golpe tempranero. A los 9 minutos del primer tiempo , un centro al área encontró a Álex Arce , que aprovechó un error de Sergio “Chiquito” Romero para abrir el marcador y encender la fiesta de los hinchas mendocinos que colmaron una de las cabeceras del estadio.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti impuso su orden defensivo y apostó al sacrificio para sostener la ventaja, mientras Argentinos Juniors intentaba reaccionar con posesión y presión alta.

Sin embargo, a los 41 minutos , la Lepra se complicó: Maximiliano Amarfil fue expulsado por doble amarilla tras una dura infracción sobre Hernán López Muñoz , dejando a su equipo con diez hombres.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR Y GOL DE LA LEPRA MENDOCINA! A los 9´, Álex Arce marcó el 1-0 de #IndependienteRivadavia ante #Argentinos , en la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/L0NFZP3UzI

Embed ¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA SE QUEDÓ CON 10!



A los 41´, Amarfil recibió la segunda tarjeta amarilla y la expulsión ante #Argentinos, por esta infracción sobre Hernán López Muñoz. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/lrMAzqpmqv — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Ya en el complemento, cuando el “Bicho” adelantaba sus líneas, Independiente Rivadavia sorprendió con una contra letal. A los 62 minutos, Sebastián Villa encabezó una corrida perfecta y asistió a Matías Fernández, que definió con frialdad para el 2-0 parcial.

Embed ¡ASÍ CONVIRTIÓ EL SEGUNDO INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



Fernández convirtió a los 62' el 2-0 ante el Bicho. Inmediatamente, Argentinos respondió con el descuento de Lescano. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/6PrpwHBtWa — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Pero la alegría duró poco: apenas segundos después, una buena combinación ofensiva de Argentinos terminó con Lescano marcando el descuento.

Embed ¡DESCONTÓ ARGENTINOS!



A los 64´, Alan Lescano marcó el 2-1 ante #IndependienteRivadavia, por la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/0irWrTyXxN — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

La Lepra resistía con heroísmo, aunque los golpes no cesaban. El arquero Ezequiel Centurión debió salir lesionado e ingresó Gonzalo Marinelli, y a los 92 minutos, Osella vio la roja, dejando al conjunto mendocino con nueve jugadores.

Embed ¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA SE QUEDÓ CON 9!: EXPULSADO OSELLA



A los 90'+2, el jugador de la Lepra Mendocina vio la segunda amarilla por esta patada. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Yq7LNVMwki — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Cuando el título parecía asegurado, Erik Godoy apareció en el minuto 52 del complemento para empujar la pelota en el área chica y decretar el 2-2 que forzó los penales.

Embed ¡AGÓNICO EMPATE DEL BICHO!



A los 90'+7, Godoy puso el 2-2 ante #IndependienteRivadavia en un PARTIDAZO por la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/0S4tkv6r9T — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Desde los doce pasos, la tensión fue total. Marinelli se convirtió en héroe al atajar dos veces el penal de Tomás Molina, incluso después de la repetición ordenada por el VAR por adelantamiento.

Embed ¡INCREÍBLE!: Marinelli le atajó dos veces el penal a Molina y fue clave en la consagración de #IndpendienteRivadavia en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/uWkDxdwYTr — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

En el cierre, Sebastián Villa se hizo cargo del último disparo, venció a “Chiquito” Romero y selló la consagración.

Embed ¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ES EL CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA 2025!



Villa convirtió el penal consagratorio para todo el delirio de la Lepra Mendocina. #CopaAregntinaEnTyCSports pic.twitter.com/gmUZIhazlF — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Así, Independiente no solo consiguió el primer título de la historia del fútbol mendocino, sino que se clasificó por primera vez a la Copa Libertadores, acompañando a Rosario Central y Platense como los únicos que ya tienen sellado su boleto al máximo certamen internacional.