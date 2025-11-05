Pensó que iba a cumplir su sueño en el fútbol, pero terminó viviendo en la calle: la historia de Ricardo Adé







Su sueño era jugar al fútbol profesionalmente, tuvo que vivir en la calle y hoy es una figura destacada en Sudamérica.

Logró sobreponerse a una estafa que casi lo hace dejar el fútbol. Armando Prado/Primicias

El fútbol tiene historias realmente emocionantes, ya que son muchos los que se aventuran para poder cumplir su sueño de jugar profesionalmente y dejan todo atrás. No siempre el panorama es alentador y al principio todo es complicado, pero los que logran sobreponerse terminan escribiendo su propia historia en el deporte.

Ricardo Adé es uno de los jugadores sensación de Sudamérica en la actualidad, con un enorme presente en Liga de Quito de Ecuador. Aunque también tiene un pasado complicado, dónde llegó a dormir en la calle y pensó en abandonar su sueño futbolístico.

Ricardo Adé AFP Adé se consolidó como una figura destacada del fútbol ecuatoriano. AFP La estafa que casi arruina su carrera: qué pasó con Ricardo Adé Nació en San Marcos, ciudad de Haití el 21 de mayo de 1990. Su posición es de zaguero central y debutó profesionalmente recién a los 26 años de edad. Dio sus primeros pasos en el Baltimore de su país, hasta que llegó una curiosa oferta desde el exterior. Esto ilusionó mucho al jugador que esperaba poder crecer dentro del fútbol internacional.

La propuesta era de Tailandia, pero su representante no tenía buenas intenciones y lo estafó. En un país dónde todo se le hacía cuesta arriba al no tener dinero, no tuvo más opción que dormir en la calle. Lo poco que tenía, lo usó para subsistir, mientras buscaba desesperadamente un club para poder seguir adelante con sus metas.

Al volver a Haití, totalmente frustrado, pudo fichar por el Don Bosco y con buenos rendimientos, logró llegar al Miami United de la cuarta división de Estados Unidos. La suerte le volvió a jugar una nueva pasada, pero esta vez positiva: Santiago Morning de Chile lo observó y le ofreció un contrato en 2017 para jugar en Primera B, un salto increíble pese a lo que había sufrido.

Dos años después, Magallanes se quedaría con su pase y luego llegarían oportunidades en Ecuador. Primero Mushuc Runa, seguido de Aucas con un título incluido y finalmente Liga de Quito, donde mostró su mejor versión. El presente del futbolista en Liga de Quito A los 35 años, con más de 100 partidos y cuatro títulos, entre ellos la Copa Sudamericana del 2023, es un referente del conjunto más importante de Ecuador. Lamentablemente, Palmeiras dio vuelta la serie, que en la ida había sido victoria por 3 a 0 para los de Adé, pero que en San Pablo fue una caída 4 a 0 que los dejó sin la chance de acceder a la final de la Copa Libertadores 2025.

