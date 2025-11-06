"LALI: la que le gana al tiempo", el esperado documental de Netflix ya tiene su primer tráiler







Registrado durante los últimos años con acceso total y exclusivo, el documental ofrece una mirada inédita, acompañando a Lali desde una etapa de introspección hasta su monumental reencuentro con el público.

El esperado documental llega el 4 de diciembre a Netflix.

Netflix presentó el tráiler oficial de LALI: La que le gana al tiempo, la película documental hecha en Argentina que se sumerge en el proceso de transformación personal y artístico de Lali Espósito, culminando en su épico regreso a los escenarios y que estará disponible globalmente el próximo 4 de diciembre.

Registrado durante los últimos años con acceso total y exclusivo, el documental ofrece una mirada inédita, acompañando a Lali desde una etapa de introspección hasta su monumental reencuentro con el público. Este recorrido íntimo culmina con un hito histórico: Lali se convierte en la primera artista mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

De qué trata LALI: La que le gana al tiempo LALI: La que le gana al tiempo capta la esencia de una artista que redescubre su voz y se conecta de manera más profunda con su música y sus fans. La película presenta material de archivo personal y exclusivo, además de testimonios íntimos de su círculo cercano, revelando las decisiones, los miedos y la pasión detrás de su proceso creativo.

Lali_ La que le gana al tiempo _ Tráiler oficial _ Netflix La película documental es dirigida por Lautaro Espósito, quien no solo es el director artístico del proyecto musical de Lali, sino que también fue testigo y documentó de cerca todo su camino de vuelta. Desde esta posición privilegiada, Lautaro logra capturar su evolución artística con una perspectiva única. El documental marca su ópera prima como director de cine, aportando una visión fresca y personal a la trayectoria de una de las artistas más relevantes de Latinoamérica.

LALI: La que le gana al tiempo se estrena el 4 de diciembre, sólo en Netflix.